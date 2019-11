Maajuuksurid: selle raha eest, mis klient maksab Helsingis, saab ta Valka sõita ja uhke soengu

Et Eesti juuksuriteenusest ja meistritest mingigi ettekujutus tekiks, sobitasin neist neljaga lähemalt tutvust.

Liia Hansen: "Juuksureid häirivad imelikud asjad, mida inimesed ise teevad. Nii lihtne asi nagu pea pesemine võib osutuda suureks probleemiks. Me peame enne lõikust või lokke või soengut pea ära pesema – see on reegel! Aga inimene ütleb: oi, ma alles pesin! Mis tegelikult tähendab, et ta pesi eelmisel neljapäeval… Ühe oma kliendi pead ma ei suutnudki puhtaks pesta, sest see muudkui vahutas! Küsisin, et millega ta neid juukseid pesi? Arieliga, vastas naine. Ma ei suutnud uskuda, et keegi peseb pead pesupulbriga, aga tema vastas, et kui üks pulber on nii kallis, siis see peab ometi ka pea puhtaks tegema!"