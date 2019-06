MAALEHE ARHIIVIST | Ain Kaalep: vimm minu karakterisse ei kuulu

See on ju elevandiluu? Ei teadnud tõesti, et see ka teie sulest on. Arvasin, et see on meie sõnavaras juba ammust aega.

Ju on see siis minule komplimendiks. Mingil moel Aaviku meetodit kasutades on see loodud. Temal sai näiteks “revolvrist” “relv”, minul sai “elevandiluust” “vandel”.

Kuidas sõnause kampaaniaga rahule jäite?

Võinuks ju viljakam olla, aga hea meel, et see toime pandi. Mis “sõnausse” enesesse puutub, mis on ju presidendi enda sõna, siis tuletab see struktuurilt mulle meelde “paleust”. “Sõnaus” ei peakski tähendama ainult sõnavõistlust, vaid ka loomet ja sõnadega tegelemist üldse. Meiegi praegu siin tegeleme sõnausega.

Teie nime ette mahuks üsna mitu tiitlit ja ametit — kirjanik, ajakirjanik, tõlkija, filosoof, dramaturg, luuletaja. Ühest küljest olete kirjutanud sügavfilosoofilisi värsse, mida lausa mitu korda üle lugema peaks, teisalt hoopis vemmalluulet, mida Artur Rinne oma rahvalike lorilaulude kavas hoidis. Miks te seda tegite?

Eks luuletajaid ole mitmesuguseid. Minu suur ideaal on alati olnud Goethe, tal on ju ka nii antiiksetes mõõtudes sügavfilosoofilist luulet kui vemmalvärsse. Näiteks kriitikuid sõimab ta: “Lööge surnuks koer, sest ta on retsensent.”

Suurtest luuletajatest, keda tean, ongi Goethe kõige mitmekihilisem. Eestis on talle vahest kõige lähedasem Gustav Suits. Temaltki võib leida nii vemmalvärsse kui sügavat filosoofilist luulet.

Kas praegu ka luuleloominguga tegelete?

Harva, viimane asi ilmus Sirbis Lennart Mere 80. sünniaastapäevaks.

Muuseas on see ka keeleliselt oluline. Käänasin seal tema nime “Meri. Mere. Merd”. Kui räägitakse Lennart Merist, on see eesti keele solvamine.

Ennast ta ju nii ikka käänata laskis?

Küllap suurest liberaalsusest. Lõi käega. Ma ei saanud tal ka õigel ajal kraest kinni, et “jäta järele… keela oma nime mõnitamine ära”. Ta oleks ilmtingimata sõna kuulanud!

Mainisite ennist oma vanglasviibimist. Üks selle põhjusi oli kindlasti teie soomepoisiks olek. On üsna loomulik, et sakslaste eest Soome sõjaväkke läksite. Imestama paneb pigem, et sealt tagasi Eestisse tulite. Teadsite ju, milline hord teisel pool Emajõge teiesuguseid ootab. Kas tõesti arvasite, et saate sellele vastu?

Jumal teab, mida ma arvasin. Eks see üks hullus olnud. Niisuguseid hullusi esineb iga rahva ajaloos ja eriti noorte hulgas. Koolipoisid läksid ju ka hullust peast Vabadussõtta. Suure Vene kolossi vastu läks alguses ainult paarsada eesti koolipoissi. Said vastu küll. Niisuguseid asju juhtub vahel.

Pääsesite eluga.

Mõnelgi meist, jah, see õnnestus. Aga näiteks need, kes Soomes ohvitserikooli läbi tegid, sattusid Mannerheimi käskkirjaga ajalehtedesse ja need kõik olid siin kohe nimepidi peos.

Oli ka mõni reetur… Ühe küll tapsid teised soomepoisid ära…

Olete kunagi kirjutanud luuletuse “Vana teater”, kus igas salmis lausa mantrana kordate, et “ärge lammutage vana teatrit veel”. Samal ajal sai valmis uus Vanemuine ja vana maja saatus oli kaalumisel. Rahvas räägib nii.

Oli see protestiluuletus?

Ei olnud. Aga tore, kui keegi leiab mu luuletustest seda, mida ma ise pole mõelnudki. Siis tundub, et olen ikka päris tark poiss.

Tegelikult oli see mõeldud sõbraliku manitsusena Mati Undile, kes oma tolleaegsete eksperimentidega mõnikord liiale läks. “Vana teater” oli siis minu meelest vana maailm, millest mõndagi oleks vaja säilitada, kaasa arvatud Eesti Vabariik. Seegi mängib seal pisut kaasa.

Läbi aegade olete olnud ka viljakas tõlkija. Mis keeltes end kodus tunnete?

Sellele on raske vastata. Kui kõnekeeltest rääkida, oleks esikohal vist soome, siis saksa… vene… Edasi on järjekord segasevõitu — prantsuse, hispaania, inglise… Nendega saan kuidagi hakkama… ütleme, räägin neid kõiki soravalt ja vigadega.

Jätsite võru keele mainimata, see ju ka üks teie luulekeeltest.

Jah, mu naine on võrokene.

Paljudel on naised võrokesed, aga võru keelt ei räägi.

Siis ei armasta nad oma naist piisavalt.

Oma võru keele harrastuse tõttu olete eesti keele kord isegi kõrvale jätnud. Tõlkisite Vana-Egiptuse luulet kohe võru keelde.

Mulle tundus, et selle luule arhailist ja isegi naiivset kõla sobib võru keel kõige paremini edasi andma.

Viimasel ajal kasutatakse võru kirjakeeles q-tähte. Tundub kuidagi võõrastav.

Ei ole ise ka sellega päri, mind see segab. Kirjutan selle asemel, nagu ikka, ülakoma, q-tähe kasutamine tuletab pigem meelde eskimo keelt.

Üks teie näitemäng — “Iidamast ja Aadamast” — nägi trükivalgust 1969. aastal, paraku “vales” kohas — ajakirjas Mana. Kas nõukogude võim selle patu andeks ka andis?

Väike pahandus oli. Kutsuti välja ja uuriti, kuidas see lugu läände pääses. Ütlesin, et ei tea. Tegelikult ikka teadsin küll, et Mati Unt näidendi Vanemuise eksemplari Hellar Grabbile kaasa andis.