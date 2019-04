MAALEHE ARHIIVIST | Mällu maalitud for Ever ja lihtsalt Ita

Ja minu väga hea tuttav oli Vaike Tiik (lahkus läinud nädalal 94aastasena – M. M.), Tartu kunstimuusemi direktor ja kunstiteadlane. Jah, me olime väga head tuttavad...

Ma usun, et tean seda tunnet. Sellega ei saagi harjuda.

Tõepoolest. See tunne on selline, et sinu ümber olev kaitsemüür hakkab mõranema. Meil oli kooliajast üks tore tüdrukute kamp, seitse oli meid. Järele olen jäänud ainult mina üksi.

Ja kui jääd üksi, siis hakkad mõtlema sellele, mis elu on olnud. Kui kaunis kõik on olnud... Aga millega ma saaksin siis teid rõõmustada, üllatada, kurvastada?

Isegi kui te mind kurvastate, on see kohtumine juba rõõm. Te olete viimasel ajal sellistest intervjuudest ära öelnud.

Ei, jah. Vaadake ... miks ma ei taha intervjuusid anda – sest mul on olnud mitte väga armas ja mitte väga huvitav lapsepõlv. Mul ei ole olnud sellist perekonda, kus hommikul koos putru süüakse. Kui loen, kuidas kõigil on see olnud, muutun kurvaks, et mul ei ole, ja millest ma siis räägin...

Olen viimasel ajal tabanud ennast sellelt, et olengi kuidagi kapseldunud.

Kas ka seltskonnas?

Mulle ei ole see üldse omane. Olen seltskondlik, jutualdis, armastan huumorit, aga nüüd taban ennast sageli mõttelt, et mul on kõige parem olla kodus iseendaga või mõne hea raamatuga.

Hoiate te ennast ümbritseva maailmaga kursis või peletate selle, mis sünnib, endast hoopis eemale?

Ma vaatan uudiseid, aga pole väga poliitikalainel.

Ita Ever

Te õppisite Moskvas teatrikoolis Stalini ajal, ilmselt väga heade õppejõudude käe all?

Väga. Ma olin ju päris titt, kui sinna sattusin. Lõpetasin äsja gümnaasiumi, olin siis kakskümmend. See oli juhus. Ja oli üks väga hea juhus.

Kuidas teil siis vene keelega oli?

Vene keelt polnud ollagi. Millegipärast oli ka siis koolis suhtumine, et ärme vene keelt õpi. Nüüd ma leian, et nii ei peaks. Iga keel, mida oskad, on vajalik.

Mul vanaema elas Narvas. Töötas Kreenholmi vabrikus. Mäletan, kuidas me emaga sinna sõitsime. Seal ma ju vene keelt kuulsin. Aga gümnaasiumis oli meil sellesse eitav suhtumine.

Ja siis ma tänu Jaanus Orgulasele Moskvasse sattusingi.

Loe veel

Ma olen mõelnud sellele, et ükskõik mis värvi poliitiline võim ei keela teatrit ära. Näitleja ja hea näitleja saab olla sõltumata riigikorrast. Te olete ju ka mänginud päris jubedates nõukogude propagandatükkides?

Seda küll. Ajad on olnud väga erinevad. Mängisime ikka August Jakobsoni. Mikk Mikiver ütles nii, et see kuju, keda sa praegu kehastad, on parteilane. Ta räägib oma tõdesid niivõrd nakatavalt, et sa pead nutma seda rääkides. Sa pead viima ennast näitlejana selleni, et erutud sellest poliitilisest sündmusest, millest vaatajatele räägid.

No ja me koos Mikuga saavutasime selle. Aga mille nimel? Mille nimel me ennast raiskasime? Koorisime endalt kihte.

Siis läks aeg edasi ja sai vabalt mängida Ibsenit ja Tšehhovit. Näitleja jääb, jah, näitlejaks...

Hea näitleja õpib ka kehvadest näidenditest.

Kes kuidas. Ma olen selles teatris siin olnud kuuskümmend aastat. Kuuskümmend aastat ühes ja samas majas – see on ju ka ime. Mul on siin iga trepiaste teada.

Ma olen üdini näitleja selles mõttes, et ega need poliitilised afäärid... Ma kuulan nad ära ja ega ma osavõtmatuks ei jää. Mingil moel käib see minust läbi ja jätab kahtlemata ka mingisuguse jälje... Aga ma ei tunne sellest puudust, kui ma sellest ei erutu. Ma ei tegele sellega.

Ei lähe tänavale, vaid lavale.

Ma ju olen oma elu pooleldi saanudki laval ära elada. Tänu neile niivõrd erinevatele rollidele, mis mul on olnud. Olen ka need puudujäägid, mis on olnud eraelus, tänu ühele või teisele rollile saanud välja elada.

” Olen ka need puudujäägid, mis on olnud eraelus, tänu ühele või teisele rollile saanud välja elada.

Jah. Ja mis mehed siin teatris kõik on olnud!

Püüdsime kord kokku lugeda, kui palju minu ajal direktoreid on olnud. Ei saanud hakkama.

Mäletate te direktorit, kelle nimi oli Hugo Murre?

Väga hästi. Me siis just Moskvast tulime. Murre ja Ilmar Tammur olid siis.

Ta rääkis mulle kord sellest, kuidas draamateater, mis siis oli Viktor Kingissepa nimeline, Moskvas ja mujal dekaadidel külalisetendustel käis.

Me mängisime seal päris edukalt. Arvan, et see oli 1957. aastal, Eesti kunsti dekaadil. Ma teadustasin kontserti Moskva Suures teatris. (Ita Ever mängib selle teatri suurust, loeb silmadega saali rõdusid. – M. M.) Kuus või seitse rõdu. Ma ei olnud siis veel niisuguse häälega, nagu ma praegu olen. Eks ma ikka olin selline piiks-piiks häälega. Aga miks mind teadustama pandi... Ei oska öelda, küllap jäin silma.