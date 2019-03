MAALEHE ARHIIVIST | Nõukogulikul naistepäeval sai kallistada kõiki naisi

“Nahakombinaadi naistöötajad on oma usina tööga suuresti kaasa aidanud tööplaani edukaks täitmiseks ja isegi ületamiseks, ja on kindel, et käesoleval aastal kombinaadi naistööliste pere saavutab veelgi väljapaistvamaid töötulemusi,” rõõmustas partorg. “Kahtlemata näeme järgmisel rahvusvahelisel naistepäeval endi keskel veelgi rohkem naistöölisi – lööklasi.”

Sõjajärgses Eestis lindpriina talust tallu rännanud literaat Jaan Roos nägi stalinistliku naistepäeva olemuse täpselt läbi. 1954. aasta 9. märtsil kirjutas ta oma päevikusse: “Eile oli kommunistlikus maailmas naistepäev. Sel puhul korraldati nii maal kui linnas, nii kolhoosides, sovhoosides kui käitistes koosviibimisi, kuhu inimesed olid sunnitud minema ja selle eest 10 rubla maksma. Ka sellega teeb riik äri.”

Roos jätkas: “Koosviibimistel kõneldi palju naiste üheõiguslusest meestega. Aga millegi muu all ei ohi tänapäeval naised nii väga, kui selle üheõigusluse koorma all. See üheõiguslus tähendab naistele orjalaagris olemist ja orjatööd.”

Aastate jooksul arenes nõukogulik naistepäev aga lihtsalt üheks pidupäevaks pika laua ja tantsuga. Sel päeval olid töökollektiivi meestele naiskolleegide suhtes lubatud pisut suuremad vabadused kui muidu.

“Naistepäeval sai kallistada kõiki naisi, kuid nüüd ainult ema ja oma laste ema,” lausus 1992. aastal Eesti Rahva Muuseumi küsitlusele vastates jõgevalane Jaan Kabin naiste- ja emadepäeva omavahel võrreldes. “Varem tähistasime naistepäeva, kuid viimasel paaril-kolmel aastal emadepäeva. Emadepäeva tähistamine on vaiksem.”

Tõepoolest, kuldsetel seitsmekümnendatel tähistati ka naistepäeva päris suure mürtsuga. 1979. aastal tõdeti Viljandi rajoonis Pilistvere kandis: “Riigipühi, aastavahetust, jaani- ja naistepäeva on püütud tähistada “nagu vanad eestlased seda oleks teind”, aga “kipub ikka selle peale välja minema, et “selle peale vanad eestlased...””

Kohati elas naistepäeva varjus edasi ka Eesti-aegne emadepäev. Kõo külanõukogu Kirivere 8klassilise kooli vanempioneerijuht Elli Soots kirjeldas 1979. aastal ERMi küsitlejatele naistepäeva tähistamist koolis: “Naistepäeva tähistatakse koos emadega. Tublimatele emadele avaldatakse kiitust, samuti tublidele naisõpetajatele ja tüdrukutele. Kingitakse lilled naisõpetajatele. Isetegevusettekanded. Tunnid on lühendatud. Iga klassi õpilased katavad oma emadele eraldi peolaua. Lastele on peolaud eraldi, vanematele eraldi.”

Kõige suuremad naistepäeva­pidustused olid muidugi Moskvas, kuhu kutsuti vaid tublimaid ja töökamaid õrnema soo esindajaid. See pilt on tehtud Tallinnas Balti jaamas 1960. aasta märtsis, kui suure kodumaa pealinnast saabusid Eesti NSV naistede Filmiarhiiv

Ilus traditsioon

Loe veel

Eesti aja tagasi tulles asenduski naistepäev emadepäevaga. Jõgevalane Leili Tooming meenutas 1992. aastal: “Varem tähistasime naistepäeva – mehed katsid laua, tõid mulle lilli ja kingituse. Ka töö juures tähistati naistepäeva, siis oli pidu ja pillerkaar. Nüüd paar viimast aastat oleme tähistanud emadepäeva. See möödub ainult oma pere ringis ja palju vaiksemalt kui naistepäev.”

Kuid 1918. aastal sündinud Patronella Andrianoval oli naistepäeva minevikkujäämisest vist pisut kahjugi.

“Siiani oleme naistepäeva pidanud. Lapsed tõid selgi aastal lilled ja kingituse. Emadepäeval sain ainult lilled. Noorema tütre mees viis naistepäeval oma töötajatele ka lilled. Arvan, et naistepäev võiks ikka jääda,” rääkis ta.