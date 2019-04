MAALEHE ARHIIVIST | Vello Salo: Sellist usku pole maailmas olemas, mis tappa käsib

Kui keegi väidab, et ta usu nimel kedagi tapab, siis tuleb küll küsida, mis imelik usk see selline on. Jeesus Kristusel ei olnud mingit sõjaväge, Muhamed oli küll sõjamees, aga ta ei käsi kusagil kedagi tappa, vaid teeb vahet nn raamatu-usklike vahel, keda on vaja aus pidada … ja kui tuleb nüüd mingi islamikalifaadi-nimeline jõuk, siis need on lihtsalt mõrtsukad.

” Kui me ise oma lapsi kasvatada ei jõua või ei taha, tulevad teised ja hakkavad neid ise kasvatama. Toompea riigitobud võiksid kooseluseaduse asemel muretseda, et üksikemad oma alimendid kätte saaks.

Läänt vallanud ja vapustanud teiseusuliste invasioon. Tean, et ristiusk ei suhtu ennustamisse hästi, kuid julgen ikkagi küsida: mis saab edasi?

Kust mina tean, ma olen ainult professor, mitte prohvet. Seda näevad nooremad, kes kauem elavad. Olin kord ühe futuroloogi loengul, kes põhjalikult esitas tulevikustsenaariume. Kui siis pärast küsiti, kas mõni tulevikunägemus ka täppi on läinud, vastas ta, et muidugi mitte. Ikka tuleb midagi või kedagi vahele, nagu tuli üks mees nimega Jeesus Kristus või Vladimir Iljitš või Mao Zedong. Võib-olla tuleb hoopis mõni kange eestlane, tulevik näitab.

Maalehe tiraaž on alati märksa suurem siis, kui lugeja leiab sealt Igor Mangi tulevikuprognoosid. Kuidas te sellesse suhtute?

Üldse ei suhtu, ma teen oma tööd, sest olen tööinimene. Meil on keegi Igor Mang, kusagil mujal on keegi Nostradamus… Kui te neid omas ajas võrdlete, siis on see ju fantaasia, ja miks ei võiks seda võtta teataval määral lõbustusena. See ju ei tapa kedagi ja horoskoop müüb. Mingi eriline patutegu see pole, kui ei unustata peaasja… Kui sellest tehakse peaasi, siis on loodud kord rikutud.

Teie raamatust sain teada, et olude sunnil olete eri maadel pidanud omandama ka selle maa keele.

Ei pidanud, aga valik oleks olnud siis vait olla, mina ei viitsi vait olla, ma tahan kaasa rääkida. Nii võtsingi kätte ja õppisin keeled ära.

Mis keeled need siis olid, mis teil mitte vait olemise tõttu omandada tuli? Eesti keel muidugi esimene, mis oli see järgmine?

Kõigepealt läksin ju Soome sõjaväkke, nii et järgmine oli soome keel, siis läksin Saksa sõjaväkke, koolis olin saksa keelt õppinud ja sõjaväes käis kõik asjaajamine saksa keeles. Sealt läksin Itaaliasse, itaalia keelt oskangi vast kõige paremini. Siin see Pirita klooster ongi üks täielik itaalia keele saar Eestis, sest itaalia keel on birgitiinide kodune keel.

Nunnad kõik mujalt?

Loe veel

Nad ei ole mujalt, vaid sealt, kust nad on. Rahvuse mõiste ei mängi katoliku kirikus mingit rolli… Siis … nüüd võin kronoloogiaga segamini minna, olen olnud kümnel maal… Iraagis olin tegelikult selleks, et õppida araabia keelt, kuigi õppetöö käis seal hoopis prantsuse keeles, nii et selle õppisin seal ka ära.

Nagu ka Itaalias olles vene keele, sest minu vene keel ongi pärit vene preestriseminarist Rooma linnast.

1948. aastal õppisin Hollandis, kuigi selle keele õppisin ära tegelikult Roomas, sest seal olin n-ö jooksupoisina ja kõigetegijana Hollandi kolleegiumis.

Itaalia keele enda õppisin ära juba Tšehhis. Tšehhi miilitsale tutvustasin end kui itaallast, kuigi ma siis veel itaalia keelt ei osanud, aga Põltsamaa ühisgümnaasiumis olin üsna põhjalikult õppinud ladina keelt, nii et sõnavara oli mul olemas … kahe nädalaga rääkisin itaalia keelt.

Kui Piibli instituuti läksin, olid kõik loengud ja eksamid ladina keeles, doktoriväitekirja tuli mul kaitsta suusõnaliselt ladina keeles. Seal oli vaja teada veel ka heebrea ja kreeka keelt, nendeta ei olnud mõtet sinna üldse minna, ja lisaks tuli esimesel aastal juurde võtta ka aramea keel.

Kas see on see keel, milles Kristus arvatavasti rääkis?

Mitte arvatavasti, vaid kindlasti. See oli siis maailmakeel, kuigi nemad rääkisid n-ö püha maa murrakut… Siis … esimesel õppeaastal tuli teha eksam ka inglise, prantsuse ja saksa keeles, et näidata, et oled võimeline nendes keeltes teaduslikku kirjandust lugema. Jumal tänatud, et hiinlased ristiusku ei astunud, muidu oleks tulnud nende

30 000 kirjamärki ka selgeks saada.

Ega see araabia keel ka kergete killast ole?

Araabias räägivad väikesed lapsedki araabia keelt.

” Olin kord ühe futuroloogi loengul, kes põhjalikult esitas tulevikustsenaariume. Kui siis pärast küsiti, kas mõni tulevikunägemus ka täppi on läinud, vastas ta, et muidugi mitte.

Ei või olla? Ehk on see lihtsalt nende emakeel.

Isakeel ka… Instituudis tuli ära õppida veel üks keel, omal valikul, mina õppisin kaks — foiniikia ja ugariti, nii et välja tulles oli mul kaheksa keelt suus. Leiva jaoks ei olnud üldse kohta, suu oli keeli täis. Siis läksin Rootsi, seal õppisin ära rootsi keele.

Seda oli kerge lugeda, kui juba hollandi ja saksa keelt oskasid. Tänu rootsi keelele loen norra ja taani keelt. Pärast väitekirja läksin Kanadasse, seal käis õppetöö muidugi inglise keeles. Sõnaraamatu abiga loen ka läti keelt. Võtangi varsti ette Läti kirikuloo raamatu, hakkan hoolega lugema.

Kas soomepoisina olite Emajõe ääres tõesti nii naiivsed, et relv käes tollase Punaarmee tankide vastu teist vabadussõda hakata pidama, nagu Pitka poisid tahtsid?