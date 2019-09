Maalehe huumorikülg | Teise samba asemel teised hambad

Vanasti olid lapsed lutisõltlased.

Jõudeeluks pole vaja jõudu hoida.

Ka kõige ilusam ilmatibi ei tee ilma.

Elektrik ei tohi olla mingi lambivend!

Mõne tüübi ajab keeruline olukord pöördesse.

Andres Ülviste

Tohoo tonti! Masin sõi pesu

Vadim Rebu

Mõni nädal pärast eestlaetava pesumasina koju soetamist avastas külamees Külvo Saag, et moodne masin sööb tema pesu. Masinast tuli välja märksa vähem pesu, kui oli sinna pandud. Külamees võttis vaevaks masina tööd jälgida ja avastas, et osa pesu kaob trumli taha.



Kümnete sokkide ja aluspükste kättesaamiseks pesumasina sisemusest tuli eemaldada masina trummel ja ette võta kümmekond muud operatsiooni. Pesumasina sisemusest eemaldatud pesu oli pealtnägijate sõnul kaotanud oma algupärase vormi ja värvi.

“Algul ei pannud tähelegi, mul on neid sokke ja trussikuid kogunenud aastate jooksul üksjagu, aga siis märkasin, et midagi on mäda – omast arust nagu panin mustad asjad pesusse, aga pärast ma neid enam ei leidnud,” rääkis uue masina tegevusest nördinud poissmehest külamees. “Nii korda paar kehitasin õlgu ja raputasin endale tuhka pähe, aga varsti läks asi kahtlaseks, lõpuks võtsingi masina lahti. Ma ei osanud arvata, et ka masin võib olla varas!”