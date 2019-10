MAALEHE LAUREAADID | Heiki Raudla: ootamatu nali on alati parem kui tellitud huumorietteaste

HEIKI RAUDLA MAALEHE LAUREAADID Maaleht sai 1. oktoobril 32 aastat vanaks. Sel puhul tunnustab toimetus oma tänavu kõige rohkem silma paistnud kaasautoreid.

Mis on su lemmikteemad, millest alati oled tahtnud kirju­tada?

Mind inspireerivad pigem inimesed (tegelased) kui teemad. Inimesed, kellel on oma seisukoht, kes kalduvad kõrvale käibetõdedest, suhtuvad oma tegevusse kirega ja julgevad sellest ka rääkida.

Nii-öelda käegakatsutavamatest teemadest paeluvad väikeettevõtjate käekäik ja maaelu. Maaettevõtjate suhe looduse ja turuga, kus nad paratamatult tegutsevad. Eks ikka sellepärast, et maal on asjad tihti teistmoodi kui linnas. Linnaga olen ma harjunud ja linnaelu saadab mind niigi kõikjal. Aeg-ajalt on hea kuivava heina lõhna nuusutada ja sõnnikulõhna külge saada. See kosutab.

Oled praegu Õpetajate Lehe peatoimetaja, aga toimetad ka Maalehe huumorikülge. Mis “Naeri” juures enim köidab?

“Naeri” puhul köidab see leidlikkus ja sõnaosavus, mis mõne autori tekste nädalast nädalasse iseloomustab. Ega sellist tööd, mis nii palju naerma ajaks, ei tule ju tihti ette. Samas on see ka vaimselt kosutav ja mõtlemapanev töö, sest suurem osa mõtteid ja muid “kilde” on sügavama sisuga kui mingi lihtsakoeline nali. Ja muidugi ühiskonnakriitika – see on mulle alati meeldinud.

Kuidas eestlase huumorimeelega praegu lood on?

Vahel tundub mulle, et noortel pole enam üldse huumorimeelt. Aga küllap on asi nii, et neil on teistmoodi huumor, tihtipeale sotsiaalmeediast lähtuv ja globaalne. Vanematel on rohkem piirkondlikud ja rahvuste kohta käivad naljad – tšuktši anekdoodid ning need “eestlane, venelane ja sakslane…”.