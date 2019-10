MAALEHE LAUREAADID | Jürgen Rooste: maailma saab muutma hakata ikka ainult iseendast

Jah, praegune aeg ongi veider. Kiiva kisub ilm, ja kui on võimalusi midagi paremaks muuta, aga see eeldab pidevat võitlust, siis... “Muidugi: maailma saab muutma hakata ikka ainult iseendast, alati,” on Jürgen veendunud.

Loomingulises mõttes on ärevad ja rasked ajad tema meelest ägedad, sest annavad põhjust luua – ja sõna tähendab. Toob näiteks, et Eestis ilmus läinud aastal umbes 150 uut luuleraamatut, mida on rohkem kui kunagi varem. Luuleõhtuid on palju, vabamikrofoni õhtuid. See tähendab, et kuigi luulet ostetakse ja loetakse vähem, on luule siiski mingis mõttes suurem ja olulisem kui kunagi varem. Aga selle kohta on Jürgenil oma kurb teooria: Eestis on luule olnud kõige olulisem ikka viletsatel ja rõhuvatel aegadel, kurjade tuulte tulles...

“Ei noh, tegelikult on palju põhjust ka rõõmustada. See kaalub niiviisi edasi-tagasi ja heitleb mu sisima tumeda ja murega. Sest häid asju on tõesti palju.”

Ja veel?

“Armunud olen!”