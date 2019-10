MAALEHE LAUREAADID | Laurits Leedjärv – kauge ja kõrge tähistaeva lähemale tooja

LAURITS LEEDJÄRV Valdek Alber MAALEHE LAUREAADID Maaleht sai 1. oktoobril 32 aastat vanaks. Sel puhul tunnustab toimetus oma tänavu kõige rohkem silma paistnud kaasautoreid.

“Filosoof Seneca noorem on pärandanud meile mõttetera, et kui maailmas leiduks vaid üksainus koht, kus oleks näha tähistaevas, siis ei katkeks iial inimeste vool sellesse paika.”

Nii alustas oma esimest lugu Maalehe ilma- ja taevaküljel astrofüüsik Laurits Leedjärv ning kalender näitas siis kuupäevaks 28. jaanuar 2016. Nüüdseks on ta tähtede maailma mitmekesisust kildude kaupa avanud meie lehes iga kuu viimasel neljapäeval järjepanu juba 45 korral.

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi vanemteadur Leedjärve kirjatöid iseloomustab see, et teadlastele üldiselt mitteomaselt oskab ta keerukaist asjust – ja seda täheteadus ehk astronoomia ju on – kirjutada nii, et see oleks arusaadav ka mittespetsialistile. Lihtsalt, kujundlikult, mõistetavalt. Ja mis peamine – ilusas emakeeles. Neid lugeda on nauding.

Mainimata ei saa jätta sedagi, et lehetoimetajatel pole peaaegu kunagi vaja parandada tema lugudes sõnastust, ka komad ja muud kirjavahemärgid on paigas. Muide, Vikerraadio esimese e-etteütluse võitja aastal 2008 oli just Laurits Leedjärv.

“Minu eesti keele õpetaja Kehra keskkooli päevilt Aino Kukk rõhutas ikka, et igaüks, ükskõik mis erialal ta töötab, peab oma emakeelt hästi oskama, nii suuliselt kui kirjalikult,” otsib Leedjärv oma hea keeleoskuse juuri.