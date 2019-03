Mäletades märtsiküüditamist: Siberis veedetud lapsepõlv tegi tugevaks

Mu esimene mälestus endast on see, et põgenesin lastesõimest. Seal tundus mulle kõik nii räpane, söödi kätega ja luristati, ruum asus keldris, aknad puruks ja kõik ligadi-logadi. Esialgu saadeti mu emaema Ust-Lukovka külla, Ordõnskoje rajooni, Novosibirskist 120 km lõuna poole. Sinna läksime me peagi järele ja asusime kõik koos elama endise kulaku majja, mille omanikud põlisvenelased olid Baikali taha saadetud.

Ema sai leiva ... ja süümepiinad kogu eluks



Suhted olid Siberis toetavad ja sõbralikud. Alguses küll öeldi, et ah, tulevad siia need röövlid, aga kui nähti, et saabuvad naised lastega, on töökad ja viisakad, ei olnud enam eelarvamusi. Tohutu rahvaste paabel oli seal küll: kasahhid, tadžikid, lätlased, leedukad jne. Mu esimesed sõnad olid eestikeelsed, aga olin sunnitud kiirelt vene keele ära õppima. Ema läks tööle karjalauta, hommikul astus esimesena uksest välja, viimasena tuli tagasi. Vanaema ei uskunud, et me veel kunagi tagasi tuleme.

Siiani imestan, kuidas me Siberi külas küll ellu jäime. Õnneks oskas vanaema ka eimillestki süüa teha, aga vahel tundsin nälga ja kõmpisin mööda tänavaid ning otsisin oblikaid. Ema rääkis, kuidas laost anti kord kohalikku nisuleiba. Ta oli nii näljane, tegi ju rasket füüsilist tööd, et sõi leivakese ära … aga lastel kodus ei olnud midagi. See tegu oli tal nii südame peal, et enne surmagi meenutas, pisarad silmis. Kui ema tubli töö eest vasika preemiaks sai, läks kergemaks.

Kõige imelisem loodus



Mind kasvatati põhimõttel, et midagi küla pealt vastu võtta ei tohi, ei tohi kerjata. See arusaam on mul tänapäevani. Lõpetasin seal kolm klassi, neljandasse astusin juba Eestis. Mind kutsuti tsõganõtskaks, mustlasplikakeseks, lippasin oma pikkadel koibadel ringi, mustapäine ja kiitsakas.

Kui oli pidupäev, tegi vanaema piimaklimbisuppi. Küll see maitses hästi! Ema õde saatis kodumaalt pakke, kilu ja kuivatatud õunu ning riideesemeid.

Mina pidasin seda elu seal normaalseks, arvasin, et ongi nii: lehmad on kõhnad ja majad on onnid. Jõlkusin tihti omapäi ringi, olin jõe ääres.

Kui ilus seal oli: kõrged kaldad, pääsupesad, sai ujuda, värvilisest savist kujusid voolida ja nende lõhkumise pärast poistega arveid klaarida. Kullerkupud olid tulevärvi kuldsed ja moonid maailma kõige ilusamat puhast punast värvi.

Eesti peale mõeldes kujutlesin, kuidas siin on kõik uhke, tohutud õunapuuaiad ja rikkalikud kirsipuusalud.



Aastal 1956 Siberis. Hetk enne tagasitulekut. Foto: erakogu

Olin üheksa-aastane, kui saime vabastusloa. Lapsed said loa varem tulla. Töövõimelisi inimesi, see tähendab … vajalikke inimesi hoiti kauem kinni. Isa oli juba kodus, tal õnnestus vanaema maja ühes nurgas tuba saada. Olin väga õnnelik, et meil avanes võimalus tagasi tulla, aga ma ei olnud ju isegi külast väljas käinud, kogu mu maailm oli Siberis, kus oli imeline loodus ja aeg-ajalt peatuvad mustlaslaagrid, kus naised kilkasid ja mehed vilistasid. Missugune elevus see lapsele oli!

Hirmutavad kuused ja Siberi-igatsus



Isa pääses laagrist amnestia korras tulema 1956. aastal, ta oli siis 43-aastane. Kahe aasta pärast suri ta insuldi tõttu. Sellest, mis toimus ja mida ta läbi elas, ei rääkinud ta kunagi. Sain võimaluse tema toimikut lugeda 1996. aastal.

Küll on hea, et ma Tartus vene filoloogia lõpetasin, mõtlesin seda lugedes. Kõik oli ju vene keeles. Lugesin ja nutsin, nutsin ja lugesin.

Kui me tagasi Eestis olles isaga uuesti kohtusime, olime võõrad. Ema õpetas: kallista isa, kui teda esimest korda näed. Olin teda piltidelt näinud, ilus mees! Aga tal oli viinalõhn juures ja ilus ta ka enam polnud.

Kuusehekki nägin esimest korda elus, oli talv ja kõikjal laius mets. Mina olin harjunud steppidega, jändrike kaskedega. Mind hirmutasid kuused, tahtsin tagasi Siberisse.

Kooselu isaga ei olnud kerge … talle tundus, et ma ei oska üht ega teist. Sain peksa, et ei osanud lehma lüpsta ega õuna koorida. Aga ma polnud ju õuna näinudki!



Tiiu (esiplaanil) ja tema kolm õde. Sel aastal läks Tiiu kooli. Foto: Erakogu



Eesti eluga andis harjuda. Aga nagu Venemaal suhtuti meisse hästi, nii ka siin, samuti koolis. Olin eesti keele unustanud, õpetajad nägid minuga hirmsat vaeva. Emal ja isal, kui nad Eestis taas kokku said, sündis vennake, kes hiljuti kahjuks lahkus. Arvan, et ema ja vanaema jäid ellu tänu sellele, et olid talutüdrukud. Õrnukesed õpetajad … need surid seal.

Tunne oma vaenlast



Läbielatu on mind emotsionaalselt terve elu mõjutanud, on andnud iseseisvust ja oskust üksi olla. Siberi aeg oli hoopis teine kui nüüd, kiusu ja kurjust ei olnud, kuigi kõik olid kehvakesed, püksegi polnud paljudel jalas.

Praegune aeg on hull. Minult küsitakse, kuidas ma küll vene keelt õppisin. Mina leian, et esiteks peab oma vaenlase keelt tundma ja teiseks, mind nii väga huvitas kirjandus. Tänu keeleoskusele sain maailmakirjandusega tuttavaks.

Ma ei muudaks oma elus midagi. Kindlasti mitte!

Memento liiduga tähistame 25. märtsi alati, samuti 14. juunit, ja oleme mõtteis kõigiga, keda küüditamine on puudutanud.