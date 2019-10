Margus Mikomägi: filmis vilksatas ka see Tõnis, kes jamasid tekste elusaks laulis

Ma olen elus rohkem kui kord kogenud, et Tõnisega ei saa mõnel hommikul vestelda. Kui tal on õhtul kontsert. Tõnis häälestab ennast esinemiseks.



Filmis seda ei ole, aga minu jaoks on läbi aja just Tõnis olnud see muusik, kes laval saab suuremaks, kui ta ise on. Ta tõuseb lendu. Selline nõiakunstioskus on mehel. Oskus ennast häälestada nagu parimat pilli.

Nüüd ma ei teagi, kumbapidi enne mõtlesin. Septembrikuus oli mul ja Tõnisel au ja õnn osaleda Jaan Toominga uue lavastuse proovides. Seal tabasin enda jaoks Toominga lavastajaoskuse olemuse. Jaan häälestab näitlejaid, nagu häälestatakse pilli. Annab hääle kätte, laseb mängida ja siis dirigeerib. Nad on mingis mõttes Tõnis Mägiga väga sarnased.

Tõnis häälestab ennast, et tunda maailma. Ta ei karda valu ja haiget saamist, ta tahab olla hääles. Ja kui on hääles, siis sünnib muusika. Hääl on elu või alguses oli heli, kui soovite. Film ja Mägi seda kinnitavad.

Vaata filmi treilerit!







Kotka lend päikesesse

See, kuidas Tõnis pärast oma uhke kaarega laulu “Kondor” esitamist koos indiaanlasega, kelle nimi on Lendav Kotkas, tantsivad, on võimas. Toob teises maailmas lendamas käinud mehed maa peale tagasi ülielusatena. Äkki pole enam hirmu, et miski võib kaduda.

Peeter Volkonski lasi kunagi mulle Saalomoni saartelt pärit muusikat. Ühes loos oli koos kaks laulu, ei lauldud kokku, vaid lauldi kaht laulu korraga, kuidas kaks seltskonda Saalomoni saartele jõudsid. “Tähtis on, mida see laul edasi annab. See on see tunne, kuidas me siia jõudsime, kus me oleme,” seletas tookord Peeter. Indiaanlase ja eestlase kaks erinevat koos lauldud laulu kõlasid kokku nii, nagu ei ole kombeks, nagu ei tehta. See oli päris. Pange tähele Tõnise silmi selles lühikeses kaadris.

Loe veel

Tõnise üht esimest laulu – “Pimedale muusikule” – laulab filmis tema tütar Liidia. Kindlasti ei ole juhulik, et ses loos on Tõnisel sõnad: “Las lendab Tulilind edasi, / nii vabalt, puurita, tuulest juhitav on ta.” Helilooja Sven Grünberg, kes selles filmis uue, sellel hetkel Tõnise viimase loo “Kondor” helipildi kujundas, võtab ühtlasi sõnades kokku, mis filmis muusika- ja pidikeeles öeldakse: “Selle loo iva ja sisuline olemus läheb üsnagi kokku avaramate, suuremate, vaimsete otsingutega. /.../ See lugu on ilmselt mingisugune, noh, see võib-olla kõlab liiga dramaatiliselt, aga mingi elu kokkuvõte. Sellel lool on märksa suurem sümboolsem tähendus kui lihtsalt üks järjekordne lugu.”

Sven Grünberg sõnastab veel, et varem oli Tõnis loominguliselt avatud ja pöördunud väljapoole, näiteks “Koit” on väljapoole, oma rahvaga koosolemine, aga “Kondor” on sisekosmos.

Üsna naljakas on mõelda, kui paljud vaatajatest saavad aru, kui Tõnis “rubilniku” seinast välja tõmbamisest kõneleb. Ja mina nägin küll filmis vilksatamas ka seda Tõnist, kes lavalt vahel lajatas ja ka jamasid tekste oskas elusaks laulda.

Vast üleeile ütles Tõnis Mägi mulle, et tal on tulnud mitu uut lugu, läheb oma koduse Hermanniga tehtud salvestustega stuudiosse. Ta ei öelnud, et maailma häälestama, aga mulle meeldib mõelda, et just selleks. Sinna päikese poole...