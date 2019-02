Marrandi haaras Toomil nööbist: niimoodi kraavi ei kaevata!

Raamatus olevalt Herald Eelma illustratsiooniltki on näha, et valmis kaevatud kraav jääb Madise selja taha. Ehk siis lahtiseletatult – seda kraavi kaevati küll just niipidi nagu filmis näidatakse.

Foto: repro/"Tõde ja õigus" (Eesti Raamat 1974)

Maaparandusharidusega Marrandi jääb aga enda juurde: „Nii ei saa kraavi kaevata! Inimene ei seisa põlvist saati vees! Labidaga umbes vee all sobrades ei saa kraavile õiget laiust, sügavust ega kallet anda, nõlvusest rääkimata. Või kui, siis ainult kahte kraavi ühendades või muus erilaadses olukorras.”

Ja üldse kaevatakse kraavi tema sõnul vaid kuival ajal, mitte siis, kui vesi mätaste vahel lainetab.

Suurteosest etteloetud lõik aga pakub talle huvi ning mees lubab hiljem kodus raamatu välja otsida ning kraavikaevamise kohti põhjalikumalt tudeerida.

„Asi pole sugugi selles, et ma tahaks filmi kallal närida, kaugeltki mitte. Väga hea ja tugev film on, väga vajalik, et mõista eestlaste elu ja mõtteid,” kiidab Marrandi.