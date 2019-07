Mees ja naine läksid sulnil suvisel kuurordinäitusel kiskuma

Kui tegu on viitega Uue Kunsti Muuseumi näitusele, siis päris õiglane see pole: läbi aegade on seal käsitletud sooteemasid kindlasti märksa mitmekihilisemalt kui pelgalt traditsioonilises aktivõtmes. Selleaastane väljapanek pole küll kõige tugevam näide, kuid läbi aastate on seal ju nähtud väga intrigeerivaid ning tuntud ja headelt kunstnikelt pärit käsitlusi alates feminismist peaaegu et nekrofiiliani välja.

Kivila ja Grau näitused on aga kindlasti ka nii mitmekesiste käsitlustega, kui ruumide suurus võimaldab. Rohkem käsitlusi poleks sinna ilma kuhjamiseta lihtsalt mahtunud. Olemasolevate seas on põnevamaid ja igavamaid, aga kuraatorid on nad osavalt kokku kõlama pannud ja jätnud ruumi mõttelõngade hargnemisele.

Rene Kari eksponeerib näitusel "Mees & Mees" oma kehakunsti kestvusprojekti, mille tulemusena näeb ta keskmisest ligi 70aastasest mehest märksa parem välja. Alar Raudoja



Peab tõdema, et viimasel ajal on osa kunsti muutnud sedavõrd poliitkorrektseks, et vaataja võib igavusest uinuda, teine osa aga kompromissitult dekoratiivseks, mis paneb ka haigutama, kui otsida erinevust tapeedipoest. Siin aga on kahjuks või õnneks lisaks keskpärastele ja viisakatele teostele ka kaks tõeliselt muljetavaldavat.

Tänu Marko Mäetammele ja eelkõige tänu Mare Tralla teravale reaktsioonile tema teoste pihta on üle hulga aja sündinud midagi, mis jäi hinge kriipima. See polnud küll ülev ega üdini positiivne elamus, aga vähemalt oli see elamus.

Mäetamme tööd on tema viimases loominguperioodis, mis on kestnud alates aastast 2007, kui areenilt lahkus John Smith (koosseisus Marko Mäetamm ja Kaido Ole) tegelenud peresuhete temaatikaga. Ja seda väga ootamatult, ausalt ja julmalt. Kuna ta käsitleb traditsioonilist perekonda (mitte et ta peaks seda ainuõigeks, aga lihtsalt tal endal on juhtumisi selline), siis on kujutatud sageli ka naist.

Marko Mäetammel oli töö ka näitusel "Mees & Mees", mis kujutas hotelli uksesilte paljude võimalike põhjustega, miks meest segada ei tohi. Alar Raudoja



Mingit ninnu-nännut pole Mäetamme töödes kunagi olnud ei naisi ega lapsi kujutades. Kuigi stiil on koomikslik, siis sisu on sageli isegi vägivaldsem, kui keskmises löömamultikas.

Igaks juhuks peaks lisama, et Mäetamme plaan pole kunagi olnud vägivalda propageerida, vaid uurida kunstiliste vahenditega selle olemust ja tekkepõhjuseid. Vähemalt selline mulje on jäänud. Mitte aga kõigile.

Mare Tralla on viimastel aastatel tegelnud Londonis peaasjalikult sotsiaalprojektide ja aktivismiga. Ta on koos oma seltsinaistega aidanud kõige viletsamatel vähemusgruppidesse kuuluvatel naistel mingigi inimliku elu peale saada. Näiteks et HIV-positiivse­te­le oleks mõistliku hinnaga ravimid kättesaadavad.

Mare Tralla installatsioon "Meil on veel kanu kitkuda" näitusel "Naine & Naine". Alar Raudoja

Selle ülimalt vajaliku töö käigus on ta näinud paljukannatanud naisi, kuulnud nende lugusid, elanud inforuumis, mille sisuks ongi naiste kannatused.

Saabudes nüüd idüllilisse kuu­rortlinna ja nähes Mäe­tam­me töödel taas naisi olukordades, mida võib tõlgendada ka vägivaldsetena, sai ta täiesti siiralt vihaseks ja esimese reaktsioonina tahtis need pildid ära lõhkuda.

Pärast olukorra mõningat settimist otsustas ta pehmema variandi kasuks ning korraldas näituse avamisel aktsiooni, mille käigus kattis kinni Mäetamme tööd ja sulges ruumi ekspositsiooni juurde. Katetel olid kirjad, mis ütlesid, et mitte miski, ka kõige suurem armastus ega süütum huumor ei vabanda seksismi.

” Kui me nimetame mingi inimgrupi näiteks “privilegeerituteks”, siis mille poolest see erineb tavalisest sildistamisest, mis on ka üks vägivalla vorm?



Nagu Tralla ise ütles, muutis tööd seksistlikuks eelkõige asjaolu, et need olid näitusel nimega “Naine & Naine”. Mõnes teises kontekstis ehk poleks need teda nii ärritanud.

Peamine süüdistus Mäe­tam­me­le oli aga see, et ta on ajalooliselt privilegeeritud grupist ehk keskealine valge heteroseksuaalne mees. Seega pole talle lubatud kaugeltki samad kunstilised väljendusviisid, mis oleks naiskunstniku puhul isegi kiiduväärsed.