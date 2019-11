Meie mees Tenerifel Olavi Antons: kui tahad kevadest rõõmu tunda, siis pead enne talve kannatama

Mida on sinult Tenerife kohta küsitud?

Meilitsi saan vähemalt paar korda kuus, ilmade sügiseseks pöörates ka tihemini – vähemalt korra nädala kohta – kirja, kus mult elumuutev essee tellitakse.

Mis mõttes elumuutev essee?

Inimesed kirjutavad, et on mõelnud ja kaalunud, ja et kui mul raske ei ole, siis võiksin neile kirja panna, millega peaks Tenerifele kolides arvestama. Millest alustama ja kuidas tööd otsida. Paha ei teeks ka väike ülevaade koolisüsteemist ja laste koolipanekuga seotud kuludest, samuti oleks teretulnud väike ülevaade pruugitud autode turust, jne.

Ühe talve sa nüüd tõesti Saaremaal üle elasidki ning juhtisid igavuse peletamiseks Kadi raadios mälumängu “Saare guugel”. Kas mõtleksid selle intervjuu lõpetuseks ühe Tenerife-teemalise küsimuse, millele vastust otsides saaksid saarele sõitjad kasulikku ja silmaringi avardavat informatsiooni?

Hea meelega! Kuulus seiklejast etnoloog, arheoloog ja XX sajandi norrakaks valitud Thor Heyerdahl veetis oma viimased eluaastad peamiselt Tenerifel. Loomulikult oli põhjuseks meie kliima. Milline avastus aga Heyerdahli aastal 1991 Tenerifele tõi?



