Metsatöll andis välja kontsertvideo “Koduhiite kaitsel"

Kontsertkaadrid on filmitud Metsatöllu juubelikontserdil Rock Cafés veebruaris 2019. Videos on kasutatud kaadreid Eesti looduslikest pühapaikadest, mille võtsid üles Ahto ja Kiur Kaasik.

“Meie, eestlased, oleme õnnega koos, et meil on veel säilinud ajaloolisi põliseid hiiepaiku, pühasid kive, allikaid, metsi ja puid. Et meil on andmeid selliste paikade kohta ning inimesi, kes siiani tavasid looduslike pühapaikade kohta au sees hoiavad, mäletavad ning edasi pärandavad,” ütleb Metsatöll. Ja küsib: "Kas me aga suudame rahva ja riigina neid põliseid väärtusi ning -paiku oma lastele, tulevastele põlvedele, edasi pärandada?”

Eestis on teada ligikaudu 800 hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud ja allikat ning sadu ristipuid ning suur osa neist on ka siiani kasutusel. Paljud aga on ohustatud ja kadumas, unustamise ja/või hävitamise tõttu.

Juuni algul hävitati Aburi hiis Väike-Maarja vallas, loa selleks andis ametiasutus, kes peaks tegelikult hea seisma selle eest, et põlisväärtusi ei vahetataks rahaks.