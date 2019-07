Mida kujutab endast sünnikaart?

Sünnikaardi koostamiseks on vaja teada täpset sünniaega (koos kellaajaga) ja sünnikoha geograafilisi kordinaate.

Sünnikaardi tõlgendus on subjektiivne astroloogiline protsess ja sõltub konkreetse astroloogi võimetest ja oskustest.

Sünnikaardi põhilised näitajad on planeedid, mis asuvad alati mingis kindlas märgis ja majas ning nende planeetide omavahelised aspektid.

Tavaliselt mõeldakse nn “horokoobi” all vaid päikesemärke. Kuid lisaks Päikesele on sünnikaardis veel Kuu, Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter, Saturn ning Pluuto. Ja veel ka sellised punktid nagu Kuu Põhja- ja Lõunasõlm (kohad, kus Kuu teekond taevas lõikub ekliptikaga) ning Must Kuu ehk Lilit (Kuu apogeepunkt). Kõik need planeedid ja punktid asuvad igas konkreetses sünnikaardis erinevates sodiaagimärkides ja eri majades.

Seega on Päikesemärk vaid väike osa kogu horoskoobist.

Niisiis on iga isiku puhul planeetide paigutus sünnikaardis täiesti kordamatu. Ainukeks erandiks on need, kes on sündinud samal päeval ja ka samal aastal, kuid sel juhul on nende astroloogiliste majade asetsus teine (kui just ka kellaaeg sama ei ole).

Selleks, et sünnikaarti õigesti mõista, tuleb tõlgendamisel arvestada sodiaagimärgi iseloomu, milles konkreetne planeet asub ning maja, milles planeet paikneb. Lisaks tuleb vaadata selle planeedi aspekte teiste planeetide või muude olulisemate sünnikaardi punktidega.