Milliseid erinevaid omadusi toovad planeedid ja taevatähed inimestes esile?

Head omadused: Ilu. Armastus. Külgetõmbejõud. Populaarsus. Seltskondlikkus. Lõbud. Naudingud. Kõik meeldiv ja rahuldust pakkuv. Partnerlus. Ühinemine. Kunst. Harmoonia. Täiuslikkus. Elegantsus. Esteetilisus. Lõbustusasutused. Riietus. Mood. Luksusesemed.

Halvad omadused: Lodevus. Lõbujanu. Passiivsus. Laiskus. Snobism. Edevus. Ilutsemine. Madal moraal. Liiderlikkus. Kergemeelsus.



MARSS



Head omadused: Energia. Füüsiline jõud. Tahe. Konkreetne tegevus. Julgus. Ettevõtlikkus. Võitlusvaim. Otsustavus. Organiseerimine. Aktiivsus. Kaitse ja vastupanu välistele mõjutustele.

Halvad omadused: Agressiivsus. Sõjakus. Impulsiivsus. Tormakus. Konfliktsus. Vastuolud. Vägivald. Õnnetusjuhtumid. Primitiivsus. Kergeusklikkus.



JUPITER



Head omadused: Laienemine. Avardumine. Kerge edenemine. Andekus. Populaarsus. Kuulsus. Headus. Heldus. Optimism. Vabadus. Sõltumatus. Mitmekülgsus. Sallivus. Sotsiaal-ühiskondlik printsiip.

Halvad omadused: Liialdused. Kontrollimatu laienemine. Vaimne ekspansioon ja religioosne fanatism. Ülbus. Piirangute mittesallimine. Idealism. Ülehindamine. Laialivalguvus.



SATURN



Head omadused: Struktuur. Vorm. Mateeria. Süsteem. Seadus. Reeglid. Püsivus. Stabiilsus. Selgepiirilisus. Konkreetsus. Distsipliin. Vastupidavus. Mõõdukus. Visadus. Praktilisus. Vastutuse võtmine ja kohusetäitmine. Ettevaatlikkus. Praktilisus.

Halvad omadused: Takistused. Piirangud. Kitsendused. Raskused. Rõhutus. Depressioon. Üksindus. Tuimus. Karmus. Konservatiivsus. Aeglus.

Jäikus. Paindumatus. Materialistlik piiratus.



URAAN



Head omadused: Uuendused. Vabadus. Spontaansus. Sõltumatus. Originaalsus. Inspiratsioon. Reformid. Uued ideed. Radikaalsus. Avastused. Üleüldine progress. Inimarmastus. Sõprus. Moodne tehnoloogia

ja alternatiivsed teadused.

Halvad omadused: Ootamatused. Järsud muutused. Mässumeelsus. Ekstsentrilisus. Korrapäratus. äkkintsidendid. Anarhia. Moraali ja seaduse puudumine. Perverssused. Eraklus.



NEPTUUN



Head omadused: Kunst. Poeesia. Eneseohverdus. Heategevus. Kõrge vaimne ja intuitiivne tunnetus. Kõrgeim harmoonia ja ülim nauding. Ekstaas. Geniaalsus. Meditatsioon. Müstitsism. Hüpnoos.

Sensitiivsus.

Halvad omadused: Kaos. Segadused. Eesmärgitus. Unistamine. Illusioonid. EGO nõrkus. Tahtejõuetus. Väsimus. Unisus. Alkohol ja narkootikumid. Psüühika kõrvalekalded. Naudinguiha. Iharus. Petmine ja

enesepettus.



PLUUTO

Head omadused: Intensiivsus. Kontsentreeritud energia. Jõud. Uuenemine. Muutused. Areng. Evolutsioon. Praagi hävitamine. Parandamine. Restaureerimine. Seksuaalenergia. Teisenemine. Taassünd.

Halvad omadused: Deformatsioon. Anomaalia. Surve ja mõjutamine. Jõuvõtted. Lagunemine. Häving. Vägivald. Allmaailm. Omastav ja kontrolliv jõud.



MUST KUU ehk LILIT (Fiktiivne punkt, mis tähistab KUU apogeed)



Head omadused: Eristumine. Individualiseerumine. Isiksuseks saamine. Positiivne loomiskirg. Andekus. Silmapaistvus. Kuulsus.

Halvad omadused: Madalad kired, kontrollimatud ihad. Pahed. Veidrused. Perversused. Hullus. Halb kuulsus. Skandaal.



KUU LÕUNASÕLM



Head omadused: Mineviku väärtuslik kogemus. Pagas, millega on saabutud sellesse ellu. Märk ja maja, milles Lõunasõlm asub, on „pilgeni täis“ selle märgi ja maja temaatikat. See on kogemus, aga ka koorem.

Halvad omadused: Mineviku koorem, harjumused ja hoiakud, millest on raske vabaks saada. Taak, mis hoiab tagasi ega lase mineviku mõjudest vabaneda.



KUU PÕHJASÕLM



Head omadused: Suund tulevikku. Eesmärk, mille poole peab liikuma. Märk ja maja, milles Põhjasõlm on, peavad saama eesmärgiks ja sihiks, mille suunas liikuda.

Halvad omadused: Nõrk koht, puudus ja vajakajäämine, mis vajab arendamist ja täitmist. Tühi koht, mille suunas alles tuleb hatata liikuma. Tühi Paberileht, mis tuleb täita Eluromaaniga.