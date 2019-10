„Moosiriiuliga” üle mere Rootsi | Kuidas Läti lendur aastal 1983 üheks aastaks Nõukogude Liidust põgenes

Läti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee (KGB) mahitusel sündinud salvestis on vaid üks etappidest keeruka loo juures Vanagsist, kes põgenes 1983. aasta maikuus lennukiga AN-2 Gotlandi saarele, ent aasta hiljem segastel põhjustel Lätisse naases.

“Dramaatiline põgenemine üle Läänemere” - nii kirjutas 1983. aasta 4. juunil New Yorgi lätlaste ajaleht Laiks Voldemārs Vanagsi lennuseikluse kohta (välismeedias kasutati läbivalt nime Valdis Vanags):

“Reedel, 27. mai õhtul Vallstenas, Gotlandi saare idakaldal, maandus peaaegu hoovi, üksnes napilt majadest möödudes, nõukogude 1949. aasta „Aeroflot” lennuk AN-2, milliseid kasutatakse põllumajanduses kunstväetise ja kahjuritevastase vahendi pritsimiseks. Selle juht selgitas rootsi pererahvale vigases inglise keeles, et on põgenik Riiast ning palub Rootsis poliitilist varjupaika. Rootsi politseile, kes saabus poole tunni pärast, selgitas ta, et tema nimi on Valdis Vanags, ta on 28 aastat vana ning Riiga jäi tema abikaasa viieaastase lapsega ning et Riiast startis ta 27. mail umbes kell 5 pärastlõunal ning lend kestis kaks tundi."