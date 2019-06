Müüdid ja tegelikkus Juuditi ning meie kõigi elus

Juuditi lugu on kirjas Piiblis, Vanas Testamendis. Uues Testa­mendis aga ütleb Jeesus, Jumala poeg, et ta pole tulnud tooma rahu maa peale. “Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka...” Mõõk, mis ripub me kõigi peade kohal ja mis argisekeldustes ei meenu vähemalt meie tänases päevas just tihti. Uku Masing, kelle sünnist kohe möödub 110 aastat, on öelnud – tontide kuningas surm. Ja nii tõdeb A. H. Tammsaaregi: “Jumal on sitke vits orjade hirmutamiseks.”





Uus lavastus ”Juudit” Anton Hansen Tammsaare / Airat Abusahmanov. Lavastaja Airat Abusahmanov. Kunstnik Ervin Õunapuu. Helilooja Ardo Ran Varres. Valguskunstnik Priidu Adlas. Koreograafia ja liikumine Renee Nõmmik ja Tiina Ollesk (Fine5 tantsuteater). Osades: Riina Maidre, Üllar Saaremäe, Elina Reinold, Kristo Viiding, Markus Truup, Raimo Pass (Eesti Draamateater). Etenduse juht Tuuli Raadik. Esietendus 13. juunil Tallinna Püha Katariina kirikus.





Nimi ja nimetamine

Teine peale surma ja tapmise, mis “Juuditist” mu jaoks edasi mõtlemiseks kaasa jäi, oli nimi. Olovernese nimega käis kaasas aupaiste, hirm ja kuulsus. Väepealik Olovernes ise soovis oma nimega kaasnevast lahti saada, olla tema ise. Teda saatis müüt, aga ta ise räägib, et ei tahtnud saada halastamatuks sõjameheks – pere andis ta, et mitte nälga surra, 11aastaselt sõduriks.

Lavastuses on ilus leid – Olovernest mängival Üllar Saaremäel on seljas tänapäevane kuulivest –, seesama võitmatu väepealiku kuulsus. Ta võtab kaitsva vesti seljast ja palub ennast tappa. Noormehel, kes on tema kuulsuse peale kade ja ütleb ennast olevat Nimetu (Markus Truup).





” Riina Maidre mängib Juuditi salapärasest, kalgistki Jumalalt nägemusi saavast müütnaisest luust ja lihast naiseks. Ja siis lavastuse lõpus, kui ta on tapnud, teevad valitsejamehed temast omakorda müüdi, et rahvast valitseda, orjastada.

Siin meenub kristlik käsk, et sa ei pea Jumala nime ilmaasjata suhu võtma, ja muidugi ka see sageli kasutatav mõttekäik, et inimene ongi Jumal.

Olovernes ütleb: “Mina asun vaenlast alistama ilma vihata tema vastu.”

Nimetu aga ei suuda tappa nimega meest, kes on endalt heitnud kuulivesti... Ta hoopis tapab enda.

Näidendis ja ka lavastuses on ju nii, et Juuditile noor Nimetu meeldib, aga ta unustab isegi oma Jumala ja tahab saada lapsi ja elada mehega, kellel on juustes juba halli ja kellel on kuulus nimi.

Loe veel

Tammsaare näidendi geniaalsus on selles, et suures plaanis on ümberringi sõda, nälg ja janu; katastroof on aga inimestes. Olukorraga pole rahul ka need, kes ei ole näljas ja janus.

Olovernes ei lepi sellega, et Juudit armastab tema nime – seda välist, müüti – ning näeb temas, tahab temast teha maailmavalitseja ja pooljumala. Juudit ei lepi sellega, et Olovernes ei taha saada selliseks tema meheks...





Olovernes Juuditile “Jällegi need õnnetud jumalad! Jätame parem need mängust välja. Valitsejad loodavad jumalatele ja nendega punuvad nad oma troonipõhju, sest jumal on sitke vits orjade hirmutamiseks. Aga mina ei armasta orje, sellepärast pole mul ka vaja sitket hirmuvitsa. Teda käes vibutades tunneksin ennast naeru- ja haletsusväärsena. Tänini püüdsid mehed mind naeruväärseks teha, pakkudes mulle jumalate armust trooni, nüüd himustavad seda juba naisedki.”





Argitraagika

Pärast lavastuse vaatamist koju sõites panen autos mängima Raadio Maria plaadi “Siin Tal­linn” 2007. aastast. See pole juhuslik. Plaadil laulab Juuditit kehastanud Riina Maidre, muusika on kirjutanud “Juuditi” muusikalise kujunduse loonud Ardo Ran Varres. Riina laulab: “Suurlinna soomusrüü mureneb / citymarket’ite all avaneb maa.” Ja kuidagi on kõrvus äike, mis etenduse teise vaatuse ajal Tallinna kohal mürises nii, et korraks, kui Juudit läks Olovernese pead maha lõikama, tundus, et see müristamine on Ardo Ran Varrese helikujundus.

Riina Maidre mängib Juuditi salapärasest, kalgistki Jumalalt nägemusi saavast müütnaisest luust ja lihast naiseks. Ja siis lavastuse lõpus, kui ta on tapnud, teevad valitsejamehed temast omakorda müüdi, et rahvast valitseda, orjastada.

"Juudit" Siim Vahur

Lavastaja Airat Abusahmanov on kuue näitleja ja neid meisterlikult toetava lavastusmeeskonna abil suutnud luua antiiktragöödialiku igavikulise loo.

Minu jaoks iseloomustab seda lavastust just argise ja müütilise põimumine – argisus lõhub müüti, näitab isegi julgelt näpuga ning üheaegselt sellega ehitab just müütilisust juurde.

Õnnestumisi on ses lavastuses palju: valitud mängukoht, kunstnikutöö, muusika, valgus oma muutumises. Eraldi tahaks kiita tantsusid, need oleks nagu kusagilt teisest ajast ja kultuurist ning aitavad edasi anda tollast maailma ja praeguseid valitsevaid rütme.

Kummaline, aga iseloomustaksin nähtu argitraagikaks. Selle kehastuseks lavastuses on Elina Reinoldi mängitud krõnksus teenijanna – väliselt koomiline, aga seesmiselt traagiline. Või on selline kogu inimese elu?

Meil sajab veel vihma ja kraanist tuleb puhas joogivesi.