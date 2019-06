Naiste tugikeskuse juhataja: olen väga tänulik tuntud vägivalduritest meestele, sest tänu nendele on kõik tagajalgadel ja teema laual

“Naised on teadlikumaks saanud! Olen väga tänulik tuntud vägivalduritest meestele, sest tänu nendele on kõik tagajalgadel ja sellel teemal räägitakse. Kui tavaline mees kolgib oma naist, ei tee keegi sellest välja ega räägi sellest keegi!” sõnab Margo Orupõld. “Mida jõukam ollakse, seda parem on vägivalda varjata. Pereliikmete suu suletakse kingitustega. Ämmale kingitakse soojamaareise ja selline ei ütle kunagi, et tütre mees on paha! Emad kaovad seetõttu tütre selja tagant ära.”

Ta loodab, et nendel teemadel avalikult rääkimine-kirjutamine viib ikka veel lähisuhtes vägivalda kannatavad naised arusaamiseni, mis nende kodus tegelikult toimub.

Aeg end leida

Margo Orupõld soovitab sihikindla vägivalla all kannatavatel naistel kindlasti nõustamisele tulla. Kogemusnõustajad, teraapia ja metoodilised harjutused aitavad neil taas “mina ise” rolli ehk enesekindlust leida.

“Inimeseks olemisel, nagu ka nende naiste puhul, on oluline mitte karta homset,” ütleb Margo Orupõld. “Kui ma täna olen enesekindel, siis see, mis homme juhtub, pole oluline, sest ma saan sellega hakkama!”

Naiste tugikeskuse abilised aitavad ilma, et nad jääks juhtunusse kinni. Väärkoheldud õrnemat sugu õpetatakse endale valetamise lõpetamist ja probleemidega püsivalt tegelemist.

Pärnu tugikeskuses on isegi humoorikas tabel vägivaldsete meeste määramiseks. “Läbi nalja võtame pinge maha,” tõstab Margo Orupõld metoodikalt loori. “Kui saab selgeks, mis paneb mehi nii käituma ning kuidas naine on vaikselt käest andnud otsustamisõiguse, siis on kohe näha, kuidas silmad lähevad suuremaks. Kui naine saab aru, et tema on see, kes saab vägivallaringi lõpetada, siis see ka juhtub.”