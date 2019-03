Näitus Valgas - saunas sünnitamisest kuni sünnitusosakonna sulgemiseni

Täpsemalt kajastab väljapanek sünnilugusid viimase 120 aasta jooksul, alustades saunas sünnitamisest ja regilauludest, puudutades paljude jaoks tähenduslikku nõukogude perioodi, jõudes välja Valga Haigla sünnitusosakonna käekäigu ja tänapäevaste lapsekandmise vahenditeni. Erinevad näited ajastu hällidest, tekstiilidest ja pärimusest on koondatud kokku üle Eesti. Lisaks toimuvad näituse ajal erinevad temaatilised lisaprogrammid.

Näituse avamisel teisipäeval, 5. märtsil on võimalik kuulata näituse koostajate Pikne Kama, Marit Külvi, Kristel Põldma ja Marju Rebase esitlust näituse idee ja materjali korje ning näituse loomise kohta, kus üheskoos saame mõtestada eestlaste eluringi. Kõiki külalisi kostitame traditsioonilise katsikutoiduga varasemast perioodist ning kutsume osalema nõukogude perioodi stiilis imiku pulgaks mähkimise võistlusel.

Õpilastele suunatud haridusprogrammis „Kuidas elasid lapsed enne ja nüüd?“ vaatleme läbi näituse laste argielu muutust 20. sajandi esimesest poolest kuni tänapäevani. Programm koosneb ettekannetest, laulumängust, videomaterjalist ja arutelust, kus muuseum kogub kohalike laste ja noorte mõtteid teemal „Kus sa asud Valga, täna, EV101 aastal?“

Erinevaid tegevusi toimub märtsikuu jooksul veel, näiteks teevad regilaulu temaatikat puudutava ettekande Pikne Kama ja Marit Külv. Vanemaid puukäsitöövõtteid tutvustab hällide näitel Meelis Kihulane ning käsitöö õpitoas juhendab Grete Küppar, kuidas õmmelda käsitsi kaunis mütsike oma beebile. Kevade alguse naistepüha, maarjapunapäeva, on oodatud tähistama kõik naised, neiud ja tüdrukud, et üheskoos vanade kommete kohaselt koguda väge eelolevateks kevadisteks toimetusteks. Täpsem info näituse ja programmide kohta on saadaval muuseumi kodulehel.