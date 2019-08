Nii head iirlased, et isegi šotlased tulid kuulama

“Mets on äge! Aga sa vaata mu kätt!”

The Kilkennyse solist Dave Cashin sirutab ette käsivarre, mille Käsmu sääsed esinemise ajal armutult ära on purenud. Punt on just lõpetanud metsalaval kontserdi, mis kogus nii palju publikut, et peakorraldaja Peep Veedla pidi paluma juba algul rahvast, et keset platsi piknikutekkidel istet ei võetaks.

“Siia pole kunagi nii palju inimesi tulnud, tallatakse veel keegi ära,” muretseb ta.

Rahva üks lemmikuid, The Kilkennys. Karl Mikovitš

Hiljem ütleb Veedla, et tänavune Viru Folk oligi seetõttu eriline, et kui muidu hajub rahvas festivalialale laiali, siis seekord olid kõik platsid täis. Eriti pakkusid huvi Iirimaalt tulnud The Kilkennys, Ed Sheeraniga salvestades kuulsaks saanud Beoga ja metal-bänd Primordial, kes Veedla sõnul osutus “eriti metal’iks” ning paistis varasemalt viiulite ja trummide saatel iiri rivitantsu sammud sisse saanud publikut veidi üllatavat.