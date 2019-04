Nüüd kõik ruttu näpud mulda! Aiavili ootab külvamist

“Varajane kapsas ja porru on kasvuhoones külvatud ning taimed juba tärganud, kurk läheb sel nädalal,” loetles Jõeääre talu perenaine. Lisades, et ka maitsetaimed – tillid, salatid – on osaliselt külvatud ja igal nädalal külvatakse neid juurde.

Avamaale saaks Lõuna-Eestis külvata juba aprilli keskel, tõi aga esile Räpina aianduskooli õpetaja Tairi Kruusma.

Vaata põnevat nippi, kuidas ise kodus kiirelt külvata!