”Oranž” mesilasflamenko sündis Tartu tarus

Tantsulavastus “Oranž” oli autor Kalli Pikase omamoodi kummardus ema Tiina Pikasele, kelle falmenkostuudio Duende on aastaid töötanud nagu mesilastaru, kus emamesilane on tantsu õpetanud nii oma tütrele kui sadadele teistele naistele. Samas oli see ka oma loomingulise tõekspidamise lugu. Et tarus toimub põlvkondade vahetus ning et noore koreograafi soov on liikuda tarditsioonilisest flamenkost kaasaegse loovtantsu poole.





”Oranž” Hinnang: 4 Kaasaegse flamenkotantsu etendus. Lavastaja ja koreograaf Kalli Pikas. Falmenkostuudio Duende tantsijad. Kunstiline juht Tiina Pikas. Muusika Andre Maaker, vokaal Anu Taul. Eesti Rahva Muuseumis 3. oktoobril.





Värvidest ja rekvisiitidest

Autori käsitluses näeb oranži kõigepealt apelsinides. Orange on ju inglise keeles apelsin, huvitav keeleline kokkusattumus, mille lavastaja muutis kujundiks/rekvisiidiks, näidates seda lõunamaist vilja enamasti naiseliku pehmuse, mahlakuse ja järelkasvu viljakuse tähenduses. Hämaras saalis tekkis mulje, et oled sattunud mesilastarru, oli tunda meeldivat mee ja taruvaigu lõhna, mis mõjus meelelise aistinguna. Saali lõhnastamisega juhiti tähelepanu mesilindudele, kes pimedas tarus orienteeruvad lõhna järgi ja tunnevad õige partneri ära.

Lava vähene valgustamine tekitas illusiooni taru pimedusest, kuid selle tõttu jäid tagaplaanile vahtraoranži värvi kärjemaketid, milles oli hunnik apelsine. Tantsijate kostüümidelt peegeldusid meeldivalt vastu mee erinevad kuldsed ja rusked toonid,

Kostüümid olid Kalli Pikase kavandite ja Tiina Pikase lõigete järgi detailideni läbi mõeldud ning meisterlikult valmistatud. Mesilase ülakeha kujutati kohvipruuni pihikuga ning keha alaosa tatramee värvi triibulise ees- ja tagapõllega. Tiivad olid õhukesest siidist alt laienevate varrukatega. Kõik see sobis hästi mesilastaru miljööga.