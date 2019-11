Peagi avab uksed uuenenud meremuuseum! Kaljase Triin (endine Endla) lugu

6. juunil 1939 tegi Johannes Õunapuu Veeteede Talitusele avalduse, millega soovis laevale uut registreerimistunnistust. Põhjuseks oli laeva ümberehitamine kaljaseks. Õunapuu kirjutas avalduses: „Palun minule välja anda uus laeva registreerimistunnistus purjelaeva „Triin“ kohta, kuna olen selle laeva ümber ehitanud kaljaseks, mille tõttu laeva liik on muutunud ja muudatuse palun kanda Teie juures peetavasse kinnistamata laevade registrisse. … Laeva kodusadamaks palun märkida Kärdla.“

Muudatused kinnitati juba samal päeval. Huvitav on veel märkida, et ümberehitamisega kaljaseks ei muutunud laeva füüsilised parameetrid.

Rahvusarhiivis on säilinud ka 1938. ja 1942. aastast pärinevad munsterrollid (laevapere nimekirjad). 1938. aastal on Johannes Õunapuule välja antud luba tegeleda kohaliku sõiduga (sätestas ka välismaised sadamad) kuni aasta lõpuni. Munsterrollis on peale tema kui kapteni veel üks nimi – tekipoiss Paul Tammeveski. 1938. aasta navigatsioonihooajal juulist novembrini on fikseeritud kuus sõitu Kõrgessaare, Tallinna, Luidja ja Orjaku vahel.

Teises, 1942. aasta munsterrollis on märgitud laevale antud rannasõiduluba ning meeskonda oli sisse kantud lisaks Johannes Õunapuule veel üks laevapoiss/motorist ja kolm tekipoissi. Sellel navigatsioonihooajal mai lõpust detsembri alguseni tegi Triin kümmekond sõitu Orjaku, Haapsalu, Virtsu, Heltermaa, Pärnu, Uuluranna, Sõru ja Rohuküla vahel. Tegu oli niisiis tüüpilise rannasõidulaevaga, mis vedas peamiselt segakaupu ja küttepuid.

Saksa okupatsiooni ajal, 4. mail 1944, esitas Õunapuu Majandus- ja Rahandusdirektooriumi Laevanduse Osakonnale palve välja anda uus registreerimistunnistus, kuna nõukogude võim võttis eelmise temalt ära. See on ka viimane ametlik dokument, mida purjelaeva Triin kohta arhiividest leida võib. Hilisemast ajast on teada, et veel 1970. aastatel võis laeva vrakki näha Puulaiu sadamas Hiiumaal.

1979. aastal osteti laeva fokkmast (eesmine mast) koos nelja kahvelpurjega Johannes Õunapuu käest 300 rubla eest Eesti Riikliku Meremuuseumi uue ekspositsiooni tarbeks (avati 1981. aastal) ning tuntud Saaremaa laevaehitusmeister Herman Sepp kohaldas selle ümber.

Purjelaeva Triin mast Eesti Meremuuseumi endises ekspositsioonis. Foto: Eesti Meremuuseum

Huvitav käed-külge eksponaat