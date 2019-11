Peagi avatakse Paks Margareeta. Kuidas aurumasin laevadele jõudis?

Arengu tegi läbi ka kasutusel olnud aurumasin. Aastatel 1800–1810 aurikutel kasutusel olnud aurumasinad meenutasid paljuski oma maapealseid, vabrikutes kasutatavaid „kolleege“. Madalsurve masin, mida edukalt kasutati alates XVIII sajandi lõpust mitmetes vabrikutes, ei olnud suurte mõõtmete ja kaalu tõttu laevadele eriti sobilik. Seetõttu hakkas koos aurulaeva tulekuga oma elu elama ka aurumasina areng, mis oli tingitud vajadusest leida laevade jaoks optimaalseim lahendus.

Mitukümmend aastat väldanud protsessi aluseks said kolm põhimõtet: 1) võimalikult vähe detaile, et vähendada erinevate masinaosade purunemist ja kergendada parandustöid; 2) kerge kaal, et minimeerida laeva süvist ning vähendada vee takistust kerele ja võimaldada rohkema kauba vedu; 3) kompaktsus, et mahutada rohkem reisikajuteid ja kaubaruume.

Kuni 1860. aastateni oli aurulaevadel kasutusel olnud aurutehnoloogia veel ebausaldusväärne ja polnud majanduslikult tasuv. Ühekordse paisumisega masin ja kogu ülekande mehanism koosnes mitmetest kangidest ja taladest, mille purunemise tõttu võis masina töö seiskuda.

Kui tänapäevane aurumasin on suletud süsteem, siis esimesed ühesilindrilised aurumasinad seda ei olnud. Töötanud aur väljus masinast ja juhiti laeva korstna kaudu välja, see tähendas aga, et katelt tuli pidevalt uue veega varustada. Kuna ühekordse paisumisega masinas ei kasutatud kogu aururõhku ära, siis uue aururõhu tekitamiseks kulus väga palju sütt.

Laevaaurumasin (Turu, Forum Marinum) Foto: Teele Saar

Nii võeti 1860. aastatel laevade aurumasinate ehitusel kasutusele rida uuendusi, mis olid peamiselt välja töötatud Inglismaal. Kasutusele tulid mitmekordse paisumisega ehk kompound masinad. See tähendas, et aururõhku sai efektiivsemalt ära kasutada.

Mitmekordse paisumisega masinas läbis aur esmalt kõrgsurve silindri ja seejärel madalsurve silindri, hiljem hakati ehitama ka kolme- ja neljasilindrilisi masinaid. Koos kondensaatori kasutusele võtuga samal kümnendil, lahenes ka katla pidev uue veega täitmise vajadus ja aurumasinast ning katlast sai suletud süsteem. Nende uuenduste tagajärjel suurenes masinate vastupidavus.

„Kärarikas“ aurumasin