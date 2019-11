Peeter Sauter: nõukaajal oli boheemlastel vahel moeks hullumajas käia. Mind hullumajja ei tõmba

"Pärast „Valli baari” arvati vist küll, et ma olengi baarikärbes. Igatahes kulka loometoetused lõppesid tolle filmi järel ära, sest milleks anda loometoetust inimesele, kes toetuse kohe Valli baari viib. No praegu loen ma uue filmi tutvustustest, et ma olla outsider ja outcast eesti kirjanduses ja lisaks veel nudist, ekshibitsionist ja provokaator. Ennäe, mis tööd tehes võib enda kohta teada saada. Kuigi ma tegin lihtsalt, mis kaamera ees teha kästi.

Nats nukker on, et mind nimetatakse seal Peeter Sauteriks, kes filmikuju küll pole. Ja dokfilm ei ole see tegelikult ka. See pole minu elu."