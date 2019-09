Perega maale elama: kinnisvara soetamiseks peab endal finants olemas olema

Miks otsustasite oma praegusesse koduvalda elama asuda?

Oleme mehega mõlemad hingelt maainimesed. Oleme proovinud elada linnakorteris, linna lähedal maal, linnamajas, kuid ükski koht pole olnud päris see. Oma kodu valisime välja perekonna ringis ja ainult pildilt vaadates. Kohapeal käis oli tunne veel tugevam - see on meie kodu! Kuna lapsed käivad Värska Gümnaasiumis, siis otsus oli väga kerge tulema. Lastel on vallasiseselt palju kergem koolis käia, kuna bussiliiklus on vähemalt meie pool väga hea. Mina ise teen käsitööd. 5a tagasi sattusin seto käsitöö lummusesse, millesse olen aina enam sisse keerdunud ja aina raskematele väljakutsele oma käe andnud. Samuti on meie vanemad tütred käsitööhuvilised. Meile kõigile meeldib see kultuuriruum, see õhkkond ja see hoolivus, millest Setomaa pakatab.

Mis on olnud suurim raskus või väljakutse maal elamisel?

Suurim väljakutse on kinnisvara soetamine. Kutsutakse ja saadetakse küll maale elama, kuid kinnisvara soetamiseks peab endal see finants olemas olema, sest finantstoetust pakkuvate firmade jaoks on see 0 elutegevusega piirkond, kuhu investeerimine on suur rumalus. Teine asi, millega tuleb arvestada on pood – ei saa enam 5 minutit enne poe sulgemist otsustada, et nii, nüüd on vaja. Peab uuesti sisse harjutama eelplaneerimise, et asjata tühje sõite ei teeks.

Mis on parim, mida elamine oma koduvallas on teile andnud?