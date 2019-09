Perega maale elama: maale maja ehitamiseks pankadest laenu saada on väga raske

Minu maale kolimise lugu on mõneti „tagurpidi lugu“. Põlva vallaga olen seotud aastast 2014, mil asusin tööle osaühingusse Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus. Sõitsin iga päev Tartust Taevaskotta tööle ja tagasi.

Mingil hetkel, kui saime abikaasaga aru, et koos oleks lihtsam ja mõistlikum töötada, otsustasime otsida elukoha töökoha lähedale. Otsingud olid tulutud ning meid kõnetavat kodu müügis ei olnud.

Lõppkokkuvõttes oli see isegi hea, sest oma kodu oleme nüüd rajanud puhkekeskuse kõrvale, kus oli eraomandis üks väike metsaribake ning omanik oli nõus selle meile müüma.

Planeerimine ja ehitamine võttis aega mõned aastad, aga nüüd, viis aastat hiljem, oleme majja sisse kolinud. Tööle tulemise mugavus hommikul ja kojuminek õhtul on üks suurimaid maal elamise boonuseid – ei mingit pikka sõitu ja ajakulu!

Maale kolimise suurim väljakutse meie jaoks oli majaehituseks vajamineva raha leidmine. Pankadest laenu saada maale maja ehitamiseks on väga raske. Maale maja ehitades peaksid hakkama saama poole väiksema summaga kui „kuldsetes ringides“. Kõikide väljakutsete kiuste on meil oma uus kodu, kus elame hetkel küll veel ainult esimesel korrusel, kuid maal ongi kodu natuke enam kui maja ja hoov.

Maal elamine ei sobi kindlasti kõigile, aga meie armastame vaikust, rahu, loodust ja toimetamist õues. Meie poeg Bert-Jepe sõnul on Taevaskoja Eesti kõige ilusam küla ja loodus selle ümber on ka loomulikult kõige ilusam loodus. Eriti armastab ta neid legende ja lugusid, mis on seotud Taevaskojaga ning käib võimalusel alati isaga tööl kaasas matkasid tegemas. Lisaks isaga tööl käimisele käib Bert-Jepe ka muidugi koolis ja huviringides ning jalgpalli mängib ta Põlva FC Lootose uue kunstmurukattega väljakul sama kirega kui linnapoisid suures linnas. Meie pere ei tunneta, et lapsel oleks maal huvitegevuseks vähem võimalusi.