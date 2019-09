Perega maale elama: mis tulevik töö osas toob, ei tea veel

Pärit olen ma Hiiumaalt, sealt tulin peale 9ndat kutsekasse õppima ja jäingi mandrile. Enamuse oma elust olen korteris elanud, aga oma kodu/maja on koguaeg hinges olnud. Mihkel, minu abikaasa, on üles kasvanud Kullamaal, maaeluga käsikäes.

Elame juba kolmandat aastat päris oma kodus Läänemaal Lääne-Nigula vallas Pihelgamäe talus. Meil on küll oma maja maal, aga peale koera ja kahe kassi muid loomi hetkel veel ei ole. Tulevikus ikka tahaks, et elu maal oleks natukene rohkem maaelu moodi.

Oma kohta/kodu otsisime mitu aastat. Sai otsitud sotsiaalmeedia kaudu, kuulutusi igapäevaselt läbi sirvides, tuttavatelt uuritud ega keegi ei tea kohakest kuskil, mis ootaks meid. Olime pakkumistele avatud, kuid Läänemaa oli salamisi ikka nr 1 valik (mõlema sünnikodudele lähedal). Martna kanti sattusime me tegelikult tänu Mihkli ülemusele, ta rääkis, et on selline koht nagu Pihelgamäe müüa. Käisime siis mõned korrad kohapeal vaatamas ja jõudes krundile, oli kohe mõnus kodune tunne. Otsus sai tehtud ja alates 2017. aasta veebruarist elame me siin.

Hetkel olen mina pesamunaga kodune. Mis tulevik töö osas toob, ei tea veel. Mihkel töötab kodule suhteliselt ligidal umbes seitsme km kaugusel traktoristina. Masinad, põllud, põllutöö on teda terve elu kõnetanud. Eks põllumehel ole hooajatöö. Praegugi antud „suured mänguasjad“ kätte ja on kombainiga vilja lõikamas. Ta on tänu sellele ka väga popp nii oma laste kui teiste seas. Kui on võimalik temaga kaasa sõitma minna, siis see on justkui maaelu Tivoli.

Oma eluga oleme täiesti rahul. Kool ja lasteaed lähedal. Kohalik keskus on küll väike, aga kõik vajalik on meie jaoks siin olemas. Kui millestki puudu, ei ole ükski koht kaugel ja saab sinna sõita.