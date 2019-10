Perega Muhumaale elama: maale kolides peab olema selge plaan töö osas

Heade otsuste tegemise hulk igas päevas on meil piiratud. Kui elada ja toimetada igapäevaselt tihedas linnamelus, siis tahes tahtmata tuleb pidevalt langetada otsuseid, mis pole kuigi sisukad, aga mida peab tegema. Näiteks, kust teed pidi kontorisse sõita, millisest poest läbi käia, kas lapsed enne või pärast poeskäiku peale võtta jne. Muhus elades on suur hulk selliseid praktilist laadi otsuseid juba tehtud. Jääb alles vaba mõtte ressurssi, mille arvelt keskenduda just sisukate otsuste tegemisele.

Meie jaoks on see saar justkui väike paradiis, kus elada ja perega koos kasvada. Muhumaale tulek on andnud meie perele rohkelt rõõmutunnet ja toredaid hetki looduses ning värskes õhus, mis meid igapäevaselt ümbritseb.

Miks soovitate ka teistel kaaluda oma koduvallas elamist?

Muhumaa on ainulaadne maakoht Eestis. Siin on vähese maa-ala peal olemas perearst, hambaarst, kool, lasteaed, spordikeskus, noortekeskus, korralik pood, ehituspood, raamatukogu, hooldekodu jne. Raske on leida mandrilt sarnast maakohta, kus kõik need võimalused pisikese lapi peal olemas oleksid. Reeglina on midagi ikka puudu ja see teema süveneb just tänaste regionaalpoliitiliste otsuste tõttu. Omaette väärtus on saare turvalisus. Mitte ei ole siin pisikestel bussipeatustel ainult aknad terved, vaid sees on ka kardinad ja toolid ning laud, kus vaas lilledega!

Kas oled õnnelik?

Elukeskkond mängib sellele küsimusele vastamisel suurt rolli ja maal elades on palju tõenäolisem, et vastus on südamlik jah. Tehes maale kolimise otsust, tuleb hoida pea selge ja jalad maas, sest see pole kõigile sobiv. Maale kolides peab olema selge plaan töö osas. Meil oli töö kaasas, mis selle otsuse kindlasti lihtsamaks muutis, sest töö ei sõltu asukohast. Aga kolida maale ja hakata alles siis mõtlema, kuhu tööle minna ja kust tuleks sissetulek – seda ei soovita.

Soovitame kindlasti põhjalikult aru pidada ja käia eelnevalt nö luurel, rääkida kohalikega, luua tutvusi, minna nädalavahetuseks või isegi pikemaks ajaks tulevast kodukanti tunnetama.

28. septembril toimunud Maal elamise päev on üle-eestiline algatus, mille eesmärk on kutsuda maale elama veelgi rohkem tegusaid ja särasilmseid inimesi. Loe lähemalt aadressilt maalelamisepäev.ee.