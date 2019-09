Perega Muhumaale elama: suurimaks raskuseks oli uue kodu rajamine

Nii sündiski juba varem otsus Muhusse elama asuda just vanima poja Joosepi koolimineku ajaks (2017). Muhu sai kodukohaks valitud seetõttu, et Imre on Muhust pärit ja siin kooliski käinud ning see tundus igati hea ja loogiline valik.

Pille-Riin on pärit Võrust ja temale oli maale elama asumine oluliselt suurem elumuutus kui Imrele. Täna võime kindlalt väita, et kogu meie pere on selle otsusega igati rahul ja Muhu elukohana on lihtsalt suurepärane koht, kus on olemas palju võimalusi eneseteostuseks, hobideks ja harrastusteks. Kõige rohkem meeldib meile looduslähedus, rahu ja ka merelähedus on meie perele tähtis.

Suurimaks raskuseks oli ikkagi oma uue kodu rajamine – kuna uue kodu ehitamine ja selle finantseerimine ei ole väga atraktiivne pankade jaoks, siis tuleb olla väga loominguline, et kõik tehtud saaks. 2017. aasta alguses veel oli meil päris piiripealne seis, kas saame oma maja ehitusega alustada või mitte. Isegi käisime Muhus ringi ja otsisime igaks juhuks ka üürimaja variante. Muus osas on sisseelamine sujunud väga hästi ja sujuvalt.

Meile on Muhu elamine andnud tagasi selle loodusläheduse ja rahutunde, mida meil Tallinnas elades enam ei olnud. Linnas elades põhineb elu üksteisega võistlemises ja pidevas kiirustamises, kuhugi jõudmises ning selline elustiil oli meie jaoks väga väsitav ja kurnav. Maale tulek on andnud meile ka võimaluse pakkuda oma lastele parem ja puhtam keskkond kasvamiseks. Maal saavad lapsed minna õue, ilma et neid peaks seal iga hetk jälgima nagu seda tihti Tallinnas tegime. Pille-Riin tunneb, et Muhus on väga toetav keskkond ja inimesed, et oma loomingulisi ideid ja projekte ellu viia.