Perekonnanimede moodne käänamine on jõudnud kõnekeelde: lapsed sõidavad nüüd ratasega

Rein Raudvere RUS 1

Kumbaga see laps siis nüüd sõidab, rattaga või ratasega? Foto: TERJE LEPP

Tänavune aasta on kuulutatud eesti keele aastaks. See on igati hüva ettevõtmine, kus igaüks meist saab eesti keele heaks, väärtustamiseks midagi ära teha. Ega see teab mis raske olegi. Alustada võib kas või oma keelekasutuse jälgimisest. Kas me ikka kõneleme õigesti, ega me liiga lohakad seejuures ole?