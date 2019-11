Pilet Marsile, hobused elutoas ja kolm mängivat telekat. "Mina olen rahu ise!" ütleb hooldaja

MAIRE AUNASTE maire.aunaste@maaleht.ee RUS

Tänu suurele praktilisele kogemusele Soomes ja USAs ning tööle Benita Kodus teab Katrin Mandel, kuhu poole eakate hooldus Eestis liikuma peaks. Madis Veltman

Kuigi lapsena tahtis Katrin Mandel (48) kosmonaudiks, sai temast hoopis eakate inimeste abistaja USAs. Seitsmeteistkümneks aastaks. Nüüdseks on ta kaks aastat teinud sama tööd Eestis, Benita Kodus, ja on oma valikuga väga rahul. Hoolimata sellest, et patsientideks on peamiselt dementsed inimesed.