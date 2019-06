PÖÖRIPÄEVA ERI | Kui jumalate isa Odin käis Saaremaal nõiamoorina ringi

Karl Kello RUS

Isegi Kõigeisa Odin, ühesilmaline šamaan, kes tõi ennast iseendale ohvriks, pidi naiseks hakkama, et nõiamoorina loitsides ringi käia, ja seda tõenäoliselt just Saaremaal. Illustreeritud käsikirja detail (Island, XVIII sajand). Erakogu

Saaremaise naisnõiavärginduse konteksti mahutub lahedasti ära ka muinaspõhja jumalate isa Odini afäär – mees pidi naiseks hakkama, et võiks Saamsey saarel (et mitte öelda – Sāmsala saarel; et mitte öelda – Saaremaal) nõiamoori mängida.