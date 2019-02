Kui tol ajal Moskva konservatooriumis õppivad Veljo Tormis ja Andrei Volkonski (Peeter Volkonski isa) Prokofjevi kommunaalkorterisse viimset austust avaldama jõudsid, polnud neil muud kaasa võtta kui paar kuuseoksa, sest Stalini matuse tõttu oli linn lilledest tühjaks ostetud. Lisaks tuli teha suuri jõupingutusi, et veoautodega ümber piiratud südalinnast end läbi murda. Valitseva segaduse tõttu ei suudetud helilooja põrmu ka ära viia, nii et heliloojate liidu majja jõudis see alles päevi hiljem.

Ühine fataalne kuupäev pole paraku ainus, mis suurt heliloojat diktaatoriga sidus.