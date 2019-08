RAHU, AINULT RAHU! Piknik Majasoku, õudse muumia ja Paradiisi-Oskariga

Tuuli Jõesaar ml@maaleht.ee RUS

Casper Treier, Kaarel Tõnisson, Kristiina Viiron, Kristel Tõnisson, Bianca Mikovitš, Tuuli ja Emma Kai Jõesaar, Memm, Ott Jõesaar ning Vaasalinna Väiketont lindgrenlikul piknikul. Meelelahutusena suuremale seltskonnale soovitatav – Maalehe kokandusklubi garanteerib täis kõhu ja hea tuju. Karin Rebane

Astrid Lindgreni raamatute järgi süüa tehes on ilmselge, et välja kukub piknik ning laual on surmkindlalt vahukooretort ja lihapallid.