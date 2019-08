RAHU, AINULT RAHU! Piknik Majasoku, õudse muumia ja Paradiisi-Oskariga

Tuuli Jõesaar RUS

Casper Treier, Kaarel Tõnisson, Kristiina Viiron, Kristel Tõnisson, Bianca Mikovitš, Tuuli ja Emma Kai Jõesaar, Memm, Ott Jõesaar ning Vaasalinna Väiketont lindgrenlikul piknikul. Meelelahutusena suuremale seltskonnale soovitatav – Maalehe kokandusklubi garanteerib täis kõhu ja hea tuju. Karin Rebane

Astrid Lindgreni raamatute järgi süüa tehes on ilmselge, et välja kukub piknik ning laual on surmkindlalt vahukooretort ja lihapallid.