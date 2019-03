RAHVAKALENDER | Kevadine pööripäev päästab valguse valla

Kuna tänavu sulas lumi juba veebruarikuus, algas ka kevadeootus väga vara ja kevademärke leidub looduses praeguseks küllaga.



Vanarahvas teadis, et kui kevadisel pööripäeval on ilm ilus, tuleb selline ka kogu kevad. Kui aga tuul puhub külmast kaarest, on oodata külma kevadet.