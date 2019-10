Raivo Vare: kus on kasvu piirid? Kas me tahaksime Eestisse kümmet miljonit turisti?

“See on see koht, kus me praegu oleme,” ütleb transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare, näidates fotot, millel on lennuki kokpitis selja taha vaatavad ja naervad piloodid, kes seetõttu ei märka, et otse nende kursil sööstab vastu teine lennuk.

“Me oleme laias laastus maailmas väga paljus – ka Eestis kahjuks – nagu need lendurid kokpitis. Meil on hästi läinud, me oleme kaugele lennanud, oleme igas mõttes hästi lennanud ja vaatame naeratades rahulolevalt tagasi, aga see ei pruugi sugugi hästi lõppeda."

Eesti turismisektoril läheb praegu üsna hästi. Välisturiste külastab Eestit aastas umbes 6 miljonit ja turismilt teenitakse tulu ligi 2 miljardit eurot.

EASi turismiarenduskeskuse eesmärk jõuda nelja aastaga 2,6 miljardi euro suuruse tuluni on Vare sõnul märkimisväärne kasv – üle 30%.

“See on igal juhul ambitsioonikas eesmärk,” lausub ta, lisades, et seesugusel kasvul on suur mõju meie majanduslikule heaolule.

“Aga milline kasv? Kus on selle kasvu piirid? Kas me tahaksime 10 miljonit turisti?” küsib Vare. “Ma ei ole üldse kindel. Minule näiteks tundub, et Eesti, arvestades kõiki parameetreid, kõiki neid tunnetuslikke asjaolusid, mis meil siin koos on, meie kultuuri tausta, meie enda rahvuslikku psühhet, siis ma isegi kardaks, kui meil kasvaks kuue miljoni pealt kümne miljoni peale ja tuleks veel rohkem rahvast siia sagima.”