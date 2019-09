"Rannavalve" tuleb septembris teleekraanile uues, 2017. aasta kuues

Kuigi rannavalvurite põhiülesanne on hoolitseda selle eest, et ükski suvitaja ära ei upuks ega haid kedagi pintslisse pistaks, on ambitsioonikatel supervormis korrajüngritel alatasa hammas verel klaarida ka kohaliku politsei pädevusse kuuluvaid jamasid. Kui lahe ääres hakkab oma hämarat tegevust laiendama võimukas klubiomanik preili Victoria Leeds, ei lähe kuigi kaua, et Mitch koos oma ustavate kolleegidega kurikaela jälje üles võtaks.