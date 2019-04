Raske on olla õnnelik, kui teised on õnnetud

Kui vaadata Eesti valimiskampaaniaid, siis – küllusest kaugemale tihtipeale ei ole jõutud. Eeldatakse, et valijate enamus on huvitatud vaid küllusest ja soovivad sadat eurot juurde. Tõe kategooria puhul on inimese emotsionaalne värving madal, teadvuse reglementeeritus kõrge ja ta töötab sihipäraselt etnose edu nimel.

Indrek, sa ütlesid kord, kui ma imestasin, miks rikas mees teeb õpetaja tarkuse jagamiseks sihtasutuse, et mõtled oma laste peale.

Indrek Paal (I. P.): Niimoodi ongi. Mul on kolm last. Siin on kaks tõde: ma ei ole nii rikas, et osta endale jalgpalliklubi, aga lastele paremat tulevikku luua ja selleks sihtasutus asutada, seda ma saan.

Hea küll, raha rahaks, aga te panustate sellesse mõttepärandi sihtasutusse ka päris palju oma aega ja mõttetööd.

I. P.: Mina kohtusin Ülo Vooglaiuga esimest korda 1997. aastal. Olin siis ajakirja Muumi kirjastaja. Hilisem ettevõtlus, mille arvelt mul õnnestus ka mõni kopikas teenida, on tegelikult kõik Ülo õpetuse baasil rajatud – süsteemsus; tulemuste ja tagajärgede hindamine ning eristamine; ettenägemise ja äratundmise võime. Samamoodi teadmine, et iga juhi ülesanne on ümbritseda ennast targemate inimestega ehk luua selline meeskond, kus juhti ei ole enam vaja.

Olen nende põhimõtete järgi üle 20 aasta toimetanud ja arvan, et neid teadmisi oleks vaja ka teistega jagada.

I. V.: Mitme isiksusetesti kohaselt olen ma ülimalt püsimatu inimene, kes tahab kogu aeg midagi uut asutada või alustada – uus ärimudel, uus ettevõte, uus mittetulundusühing... Ülo juhtimisseminarides sain aru, et ma ei suuda nii palju konspekteerida, kui Ülo räägib. Tundsin, et teksti on vaja kõrvale. Ülol olid erinevad põhjendused, miks seda pole, miks selleni ei ole jõutud.

Eks me siis provotseerisime õpetajat seni, kuni nüüd on isemõtleja käsiraamat ilmunud. Sihtasutuse asutamine ja esimese raamatu kirjastamine on hea näide koostööst. Üksi ei oleks suutnud. See on nagu seisva auto käima lükkamine – suure hulgaga on lihtsam. Nüüd ta liigub juba ise.

Ülo Vooglaid sai eelmisel aastal elutööpreemia õpetajana.

Olete osanud ennast materiaalselt kindlustada, järelikult on teie mõtteloogika olnud orienteeritud kasumi teenimisele. Kas Ülo Vooglaiu pärandi jäädvustamisest ja kirjastamise tegevusest võib tekkida ka materiaalne tulu?

I. P.: Ülo räägib – ja see on ka ta uues raamatus kirjas – kolm pluss viis reeglist. Kui sa näed, et midagi on kuskil valesti, siis nokka on mõtet lahti teha üksnes korraga kolme eelduse täitmisel.

Juba Vana-Roomas teati, et ainult sellisel juhul on mõistlik millestki rääkida, kui sa suudad esiteks tähele panna, mis põhjustel on asi valesti. Teiseks peab olema oskus need põhjused lühidalt ja selgelt kirja panna, et sa ise ja teisedki sellest aru saaksid. Kolmandaks peab olema julgust see välja öelda.

Kui see on tehtud, saab tegelda viie asja muutmisega. Kõigepealt koosseis – kes midagi valesti tegid, need olgu tublid edasi kusagil mujal. Siis struktuur – inimeste ja vahendite omavaheline paiknemine. Seejärel eesmärgid – kui need olid kõlvatud, tuleb neid muuta.

Siis tegutsemise printsiibid tulevikuks – näiteks kui oli lubatud valetada, lõhkuda ja seda kõike varjata, siis tuleb printsiipe muuta. Ja viiendaks kriteeriumid minevikus toimunu hindamiseks. Kui näiteks hinnati tegevusi (käisin, osalesin, kohtusin, kirjutasin…), mitte saavutatud tulemusi, siis tuleb ka seda muuta...

Ühiskonnas ongi nii, et mõnes tegevusvaldkonnas on kujunenud normiks, et professionaalsust pole vaja. Kompetentsust pole ammugi vaja, nagu ka konkreetses valdkonnas haritust või kogemust. Ja otsuste kvaliteedile mingit tähelepanu ei pöörata. See kõik on võimalik, kuna inimestel, kes on mingil põhjusel saavutanud otsustamist võimaldava ametikoha, puudub isiklik vastutus.

Ma huviga jälgin, kuhu sa oma arutluskäiguga jõuad.

I. P.: Selline süsteem viis hukule Nõukogude Liidu. Otsuste kvaliteet oli madal. Tootlikkus oli NSV Liidus kolm korda madalam kui arenenud riikides. See aga andis võimaluse Eestile üheksakümnendate alguses.





” Kui sa suudad garanteerida, et teised sinu ümber on õnnelikumad ja edukamad, saad ise ka õnnelikuks ja edukaks. Eraldi teema on, et ainelisest rikkusest palju olulisem on vaimne rikkus.

Eesti sai iseseisvaks tänu süsteemse mõtlemise koolkonnale, aastas ligi 600-le kvalifikatsiooni instituudi õppe läbinud tippjuhile paarikümne aasta vältel. Nende kõrval muutusid parteifunktsionäärid naeruväärseks. Tänu üksteise tundmisele ja süsteemse mõtlemise oskusele tekkis IME idee.

Kui iseseisvus saavutati, lasti kvalifikatsiooni hoidmise ja tõstmise süsteemid kokku kukkuda. Nüüdseks on võimult kõrvale mängitud kõik need, kes iseseisvuse saavutamisele kaasa aitasid. Ning järeltulijad neile on kompetentsed suuresti vaid näimises ja propagandas.

ENSVs läks süsteemse ettevalmistuse ja otsuste kvaliteedi olulisusest aru saamiseks aega ligi 30 aastat – umbes sama kaua on ka Eesti taasiseseisev olnud.