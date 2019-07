Religiooniteadlane: Skandinaavias on küllaltki palju pastoreid, kes ei usugi jumalat

See on protest tähendusetu ateistliku ja materialistliku elu vastu. Inimesed, kes ütlevad, et nad on spirituaalsed, aga mitte religioossed, tahavad tegelikult öelda seda, et nad on eetilised, näevad asju sügavamalt ning ei ole huvitatud ainult kolme auto ostmisest.

Ning sinna hulka ka väike annus müstikat.

Nojah, näiteks ei taha inimesed lihtsalt enda tuba ümber tõsta, vaid tahavad seda teha feng shui põhimõtete järgi. Inimesed ehitavad oma vannitubasid ümber, sest feng shui ütleb, et sinu WC-pott on vales kohas ja tal on vale energia.

Ja seda kiputakse uskuma.

Ma ei tea. Minu arvates tahetakse lihtsalt remonti teha ja on lihtne öelda, et sa teed seda mõnel müstilisel põhjusel. Tähenduse otsimist ma täiesti ka mõistan. Mõni inimene leiab seda peres või lastes, mõni leiab religioonis või poliitikas.

Ent kui tulla kristallide juurde, siis neidki ümbritseb palju skandaale. Neid kaevandatakse väga ohtlikes tingimustes väga vaeste tööliste poolt, kes kannatavad, saavad kopsuhaiguseid ja nad ei näe kasumist midagi.

Võiks arendada vandenõuteooriat, et keegi sai endale hulga kristalle ja tekitas kogu selle menu kunstlikult.

Võib nii olla. Paljud aga ei tea, et olid ka inimesed, kes 80ndatel kristalle kogusid. See on lihtsalt üha levinumaks muutunud. Nüüd on internet, mis teooriaid ja kristalle levitab. Tean inimest, kellel on artriit ja kes ütleb, et ta kannab kivi kaasas, kuna see pidi artriiti leevendama. Ma mõtlen omaette, et no kas tõesti?

Hiljuti üllatas mind üks asi, mida kuulsin esmalt venelastelt ja siis ka grusiinidelt. Nimelt ei uskuvat nende õigeusu kirikute vaimulikud tegelikult seda, mida räägivad. Silmadest olla näha, et nad on korrumpeerunud.

Kuidas seda silmadest näeb?

Nii kohalikud rääkisid. Ning et keegi ei kahtlegi selles, nii on ja kõik teavad seda. Koguvad palju annetusi ja ostavad selle eest autosid.

Taanis on meedias olnud arutelusid, kus paljud luteri vaimulikud tunnistavad avalikult, et nad on ateistid. Samas on nad ikka pastorid. Ma arvan, et Skandinaavias on küllaltki palju pastoreid, kes ei usugi jumalat. Aga nad ei tee seda raha pärast, nad on head vaimulikud. Aitavad kogukonda nagu terapeudid või sotsiaaltöötajad.

Üle kümne aasta tagasi oli Taanis üks pastor, keda taheti töölt lahti lasta, kuna ta ei uskunud jumalasse. Kogudus ütles, et nemad ka ei usu, aga ta meeldib neile: „Me ei taha, et te meie ateistist pastori lahti laseksite.”

Kas te näete sellist suundumust maailmas, et mõned ühiskonnad jätavad religiooni ja müstilised ideed täitsa kõrvale?

Mitte täiesti ning mu järgmised sõnad muudavad tõsised usklikud väga pahaseks. Religioon on nagu tarbekaup. Minevikus oli monopol ja üks religioon. Kõik ostsid samu maisihelbeid, sest teisi polnud.

Nüüd on aga deregulatsioon ja palju-palju erinevaid maisihelbeid. Osa inimesi ütleb ikka, et nemad on veel vanade maisihelvestega rahul ning märgivad end mõnel küsitlusel kristlaseks. Siis on teine hulk inimesi, kellele ei meeldi maisihelbed ja nad söövad hoopis putru. Siis on hulk inimesi, kes pole üldse usklikud ja ütlevad, et nemad ei söögi põllusaadusi, nemad praevad muna.

Seetõttu, ma arvan, et religioon või spirituaalsus ei kao. Kui ka kümnendik populatsioonist seda tahab, saab keegi nendest ikka kasumit lõigata.

Aga kui rääkida kristlusest, kas see ei haju vaikselt?

Sa suunad mind rääkima ühel trikiga teemal. Nimelt on USA-s paranoiline arvamus, mille järgi kristlust ohustatakse. Neil on palju erinevaid argumente. Geid, juudid, sekularistid ja vabamüürlased tahavad kristlust hävitada, kuna nad on jumalata nagu kommunistid ja ateistid.

Seevastu moslemid, pruunid inimesed, on kurjad ning nende prohvet Muhamed oli lapsevägistaja. Nemad tulevad ja saavad 20 last, samas kui ka kenadel kristlikel peredel on ainult üks-kaks last. USA-s on küllaltki tõsine liikumine Quiverfull, kelle järgijad on fundamentalistidest protestandid, kellel on alati 10-12 last, kuna nad püüavad moslemitest üle olla.

Muidu uurite uusi religioone, kirjutate neist raamatuid. Millega tegu?

Sellised religioonid hakkasid peamiselt tekkima 1950ndate lõpus Ameerika Ühendriikides. Põhjus ei ole mitte ainult privileegides, mis vanadel kirikutel on, aga lisaks usuvad säärase religioosse underground’i liikmed, et religioonidel pole usutavaid narratiive. Nad viitavad paljude kristlike kirikute puhul väärtustele, mis ei ole enam aktuaalsed.

Muidugi on ka liberaalseid ja avatud mõtlemisega kristlaseid. Kuid USA-s, kus palju selliseid liikumisi alguse sai, on väga tugev ekstreemselt konservatiivsete kristlaste osakaal. Neil on väga vanamoodne lähenemine sugude läbikäimisele ja perekonnale ning nad on poliitiliselt konservatiivsed ning üldjuhul ei hooli asjadest, mis noorte inimeste arvates tähtsad on, näiteks keskkond. Või idee, et LGBT-inimesed on sama normaalsed või loomulikud kui heteroseksuaalsed inimesed ja neid ei ole põhjust millegi eest diskrimineerida.

Mis sorti uusi usklikke maailmas siis ringi liigub?