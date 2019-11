Teie soov rõõmustab mind väga. Alles kirjutaski keegi, et eesti keelele ei kujuta ohtu mitte paarsada pagulast, vaid need eestlased, kes lõpetavad eesti kirjanduse lugemise. Tore, et vähemalt teie ei taha armsat emakeelt ohtu seada.

Mida siis teile soovitada? Kõigepealt muidugi iseennast. Seejärel nagu ei… Ehk see Kivi … ee … no teate küll. Kui te muidugi ei eelista Lutsu originaalis. Tohvri sinna kõrvale läheks ka, olete ju maainimene. Ihkate aga mehisemat teksti, võtke Kender. Kui veel mehisemat, siis noori naisautoreid.