Vabadussõjas 31. jaanuaril 1919 Valga all toimunud Paju lahingut on Eestis ja Soomes käsitletud üsna sarnaselt, kuid üsna vastandlikuks on jäänud asjatundjate hinnangud juhtimisele. Eestis esitatakse enamasti (v.a Urmas Salo) hukkunute suure arvu põhjuseks leitnant Kuperjanovi tormakust ning isepäisust, Soome pool on aga analüüsinud toonaseid sündmusi professionaalsemalt ja tõepärasemalt.

Seda kinnitab ka selle aasta jaanuaris, Paju lahingu 100. aastapäevaks, Soomes välja antud raamat “PAJU 31.1.1919”, kuhu on koondatud lahingus osalejate lood, uudseid kaarte, hulk fotosid.