Surnud käivad Merle Jäägerit Setumaal kummitamas

Valetaksin, kui ütleksin, et ma Merle Jäägeri ehk Merca ja ta elukaaslase Imre Toomeoksa elukoha Setomaal kerge vaevaga üles leidsin. See võttis tunde.“Olime neli suve pesitsenud Kauksi Ülle ja Riitsaare Evari aidas. Seal oli väga tore, aga otsisime ikka päris oma kohta. Käisime mõnda vaatamas ka, aga ikka oli miski puudu või üle. Ühel õhtul olime Tartus klubis Promenaadviies ja seal keegi ütles, et Küllätüväs on tare müügis. Tulime siis esmaspäeval siia, aga maja ei paistnud võsast väljagi. Kuidagi me läbi okasrooside tuppa ronisime – külmatare-poolne ots oli lihtsalt üks suur mulk...” tuletavad Merca ja Imre viie aasta tagust algust meelde.