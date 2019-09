Tallinnast maale elama: neist, kes veel linnas elavad, on lausa kahju

Mitmeid põlvi põlised tallinlased Kristina ja Andres kolisid Lääne-Nigula vallas asuvasse Ingkülla, Mangu tallu alles mõned aastad tagasi, kuldses keskeas.

Juba koolilapsena tundis Kristina kurbust, kui pea kõik klassikaaslased läksid suveks maale vanavanemate juurde või vähemalt suvekodusse, aga temal sellist võimalust ei olnud ja suvekuumuses tolmuses pealinnas sõpradeta aega veeta ei olnud üldse tore.

Aeg ja aastad möödusid, aga igatsus maaelu järele ei kadunud kuhugi, vaid hõõgus nagu tuli tuha all…

Pere loodud ning kaks vanemat last juba pesast välja lendamas, otsustasid Kristina ja Andres soetada maakodu Läänemaale, Ingkülla.

Kahtlemata oli tegemist ühe suure unistuse täitumisega. Lisaks veel teadmine, et nüüd on võimalik pakkuda lastelastele just seda, millest oma lapsepõlves puudust tuntud sai – hubast peatuspaika maal vanavanemate juures, kuhu ka suurde linna jäänud õde-venda ning sõbrannad alati teretulnud on.

Tänaseks on maakodus elamine ja kõik sellega kaasnev nii omaseks saanud, et neist, kes veel linnas elavad, on lausa kahju, arvab Kristina. Need looduse lummavad hääled, lõhnad ja värvidemäng! Värske õhk, lilled ja aiamaa. Võimalus nautida tuuletu ja tasase kuuvalge öö hääletus vaikuses säravat tähistaevast… See on nagu peatuks aeg, maakera pöörleminegi.