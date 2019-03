Tänasel paastumaarjapäeval peaksid abielunaised pidutsema ja käima kõrtsis

Täna on marjapunapäev, mis tähistab rahvakalendris naiste püha ning kevade algust. See on rahvakalendri järgi üks tähtsamaid kevadtalviseid pühi, mille juures on olulisemad järgmised jooned ja nimetused: kevade alguspäev, naistepüha, ebaõnne metsiku viimise jm kommetega tõrjumine, kapsapüha, maagilise edu meelitamise püha.