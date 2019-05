Tuleb sul fännidelt etteheiteid ka, et oled muutunud korralikumaks?

Ikka tuleb. Kommenteeritakse, et ei tulda põhimõtteliselt kontserdile, sest Padar enam ei joo.

Üks maalehelik huvi... Meie aiatoimetaja Marju palus küsida, milliseid taimi su tätoveeringute hulgas on.

(Tirib varmalt varrukaid ülespoole.) Roosid näiteks, aga pilti ei maksa vast teha; üks pealuu on ka kohe kõrval.

Kuskil salajases kohas pole rohkem õisi?

Ei, salajases kohas on üks tore suurte rindadega rott. Aga seda ma ei saa näidata.