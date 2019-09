Telemaja legend Jaak Tammearu: täiesti vaba päev on ainult laupäev

September on paljudele asjadele uue alguse aeg, nii alustas oma uut hooaega ka Eesti Televisiooni üks hittsaateid, uuriv-ajakirjanduslik saatesari „Pealtnägija“, millel tänavu saabus kahekümnes hooaeg. Algusest peale „Pealtnägija“ meeskonnas töötanud Jaak Tammearu ütleb, et selle saate tegemine on elustiil, mitte elukutse.

„Selle tegemisel saavad töötada ainult need, kes suudavad end sellele saatele täielikult pühendada,“ arvab Tammearu, kes ametinimetuse järgi on päevakajaliste saadete toimetuse režissööri assistent-administraator. Ta teeb kummarduse saate tegijatele ja nende pereliikmetele, kes kannatavad ära ning mõistavad „Pealtnägija“ toimetuse töö iseloomu ja elustiili.

Võttegrupi liikmed teavad, et kui õhtul kella kümne ajal helistab Jaak Tammearu, siis ei tähenda see midagi head. Isegi hästi, kui on aega varahommikuni puhata…